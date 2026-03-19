１９日の債券市場で、先物中心限月６月限は反落。原油価格が再び騰勢を強めていることを受け、将来のインフレ圧力につながるとの警戒感から売りが優勢だった。



１８日のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場が続伸し、この日の時間外取引で水準を切り上げていることで、エネルギーの大半を輸入に頼る日本の物価上振れリスクが意識されているもよう。また、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後に行った１８日の記者会見で「インフレ面での進展がなければ利下げはないだろう」と述べ、同日の米長期債相場が反落（金利は上昇）したことも円債の重荷となった。債券先物は朝方の売りが一巡したあと下げ渋る場面もあったが、日銀金融政策決定会合の結果公表や植田和男総裁の記者会見を控えて買いは入りにくく、午前９時４０分すぎには１３１円１１銭まで軟化する場面があった。



午前１１時の先物６月限の終値は、前日比３５銭安の１３１円２０銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．０５５％高い２．２６０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS