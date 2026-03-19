大学教授という肩書きを失ったヘブン（トミー・バストウ）が、それでも“カクノヒト”であり続けようともがく。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第119話は、そんな彼の焦りと、トキ（髙石あかり）のまっすぐさが噛み合うことで、物語の次の扉が開いていく回となった。

参考：『ばけばけ』第120話、トキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の怪談執筆が始まる

ヘブンが大学をクビになったことを知っているのは、司之介（岡部たかし）と丈（杉田雷麟）だけ。トキをはじめ、家族の誰もまだその事実を知らない。だからヘブンは、何事もなかったような顔で家を出る。けれど、その胸の内が穏やかなはずもない。仕事を失ったことが家族にバレないかという不安もある。だが、それ以上に彼を追い詰めているのは、文筆家として本当にやっていけるのかという恐れだろう。大学という足場を失ったいま、自分は何を書けばいいのか。書くことで生きると決めた人間にとって、それが見えなくなることほど苦しいものはない。

案の定、執筆活動は難航する。頼みの綱であるイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）や関係者に送った手紙の返事はなかなか届かず、ようやく届いたと思えば中身はどれも断りの言葉ばかり。待ち望んだ返事が、逆に自分の行き詰まりを突きつけてくる。ヘブンが部屋で感情をあらわにし、暴れるように苛立ちをぶつけてしまうのも無理はない。ただ落ち込むのではなく、身体ごと焦りを持て余してしまうあたりに、彼がどれだけ「書くこと」にしがみついているのかが表れていた。

そんなヘブンの苦境を、まだ知らないトキは、ヘブンがなくしてしまったブードゥードールの代わりに、新しい人形を作り始める。願掛けのようでもあり、お守りのようでもある。そこへちょうどよくヘブン宛の手紙が次々に届くのだから、トキやクマ（夏目透羽）が「ブードゥードールのおかげでは」と喜ぶのも当然だろう。理屈ではなく、信じたいものを信じる。それは一見、呑気にも見える。けれど、その無邪気さに救われる瞬間がこのドラマには確かにある。

そんなヘブンを前に、トキはようやく真実を知る。普通なら、慰めるか、心配するか、少なくとも深刻な顔になるところだろう。だがトキの第一声は、「なーんだ、なら良かったでないですか」だった。拍子抜けするほど明るい。しかし、この明るさがトキの強さでもある。仕事がなくなったこと自体を“終わり”として受け取るのではなく、むしろ時間ができたのだから、好きなことをたくさん書けばいい。ヘブンは「カクノヒト」なのだと。肩書きより先に、その人の本質を見ている言葉だった。

さらにこれから400円という大金が入らなくなる現実は、もちろん軽くない。けれど、それで家族が壊れるわけではないとトキは言い切る。松野家はずっと、余裕のない暮らしの中で、それでも何とか生き延びてきた。借金、世間の目、将来への不安。そうしたものに振り回されながらも、暮らしそのものはつないできた家だ。だからトキの言葉には、単なる慰めではない実感がある。ヘブンにとって、それは「肩書きがなくても生きていける」と教える言葉でもあったのではないか。

とはいえ、ベストセラー作家になるには、何が必要なのか。そこでトキがふと口にするのが、「自分が読める話を書いてくれないか」という提案だ。ここが第119話のいちばん大きな転換点だろう。ヘブンはこれまで、異国から来た自分が日本をどう見るか、日本で得たものをどう外へ届けるか、という発想で書いてきた。けれどトキが求めているのは、もっと近くの本だ。世界へ向けた洋書ではなく、日本人が読める書物。何よりトキ自身が面白がれる話だ。誰か遠くの読者ではなく、いま目の前にいる人を面白がらせること。その発想の転換が、後の『怪談』へつながっていくのだとすれば、第119話はまさにその原点になったと言える。（文＝川崎龍也）