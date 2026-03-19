きょうの午後は、晴れて風が強まるでしょう。

【写真を見る】東海地方 3連休の天気は？きょう午後は各地で晴れて風強まる 花粉“大量飛散” 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（3/19 昼）

正午前の名古屋市内は、午前8時ごろに雨は止み、この時間は晴れ間が広がっています。気温は15℃で、朝よりも強い風が吹いています。

きょうの午後は、晴れる所が多いでしょう。各地で風が強まるため、洗濯物などが飛ばされないよう気をつけてください。



最高気温は、名古屋や岐阜で18℃、高山では13℃の予想です。夜は風の冷たさで空気がヒンヤリするでしょう。

午後から東海地方各地で風強まる 花粉の飛散も…

【花粉情報】

各地で非常に多く飛ぶ予想です。きょうは雨の後に晴れて風が強まるため、花粉が飛びやすい天気になるでしょう。

【週間予報】

あす金曜日やあさって土曜日は、晴れて過ごしやすい陽気になるでしょう。3連休最終日の日曜日は雲が多いものの、晴れ間もある見込みです。来週は曇りや雨の日が多くなるでしょう。晴れる日は、春本番の暖かさになりそうです。