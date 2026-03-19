「ど、どうしよう…」泣いている女の子に戸惑いを隠せない柴犬に6.4万いいね
【画像を見る】「慰めたいけどどうしたら…」思わず二度見してしまう柴犬の表情
小さな子どもとワンちゃんが同じ空間にいると、それだけで優しい時間が流れますよね。
追いかけっこをしたり、並んで眠ったり、ときにはけんかをしたり…。そんなひとときを切り取った、女の子と柴犬の映像がInstagramで話題になっています。
「いじらしい」「かわいすぎる」と多くの声が寄せられたこの投稿には、6.4万件をこえるいいねと500件超のコメントがつきました。
■泣く娘さんを前に、戸惑いが止まらない柴犬・麦さん
写っているのは「どうしたら良いの（涙）」というキャプションとともにアップされた、呆然と立ち尽くす柴犬・麦。普段は”麦さん”と呼ばれています。
投稿したのは小さな娘さんを持つ、飼い主のmugi_kainushiさんです。
泣いている娘さんの前で、目を泳がせながら立ち尽くしている麦さん。
戸惑いの表情でその様子をじっと見つめる姿は、まるで「慰めてあげたいけれど…」と悩んでいるかのようです。
そんな麦さんにときどき目を向けながらも、「ママ、ママ〜」と泣き続ける娘さん。
麦さんなりに、どうしたらよいのか考えているのでしょう。ぴくぴく動く耳とおちょぼ口が、いじらしく映ります。
この日、テンション高く走りまわっていた娘さんと一緒に遊びたかった麦さん。そんな麦さんの横を娘さんが通りかかったときに、手を甘噛みしてしまったそうです。
びっくりして泣き始めた娘さんと、遊ぶ気満々の麦さん。火が付いたように泣く娘さんに「なんで泣かれちゃったの？」と麦さんは意味が分からなかった様子。
娘さんだけでなく麦さんも驚いたに違いありません。
コメント欄には「ごめん。困ってるのにめちゃくちゃ可愛いです」「本当、どうしたらいいかわからないよね」など和やかな声。
「これも社会勉強！」「ずーっと元気で娘さんを守ってあげてね」と、麦さんを励ます声も寄せられていました。
小さな泣き顔と麦さんの戸惑い気味の表情は、たくさんの人の心を和ませたようです。
■普段の麦さんと娘さんの様子を投稿主さんに聞いてみました！
ーいいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？
日常のひとコマが、ここまで多くの方に届くとは思っていなかったので驚きました。
思い出として残しただけの投稿に、たくさんのいいねやコメントをいただけて不思議な気持ちです。
ーバズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？
家族や親族は最初は半信半疑でしたが、実際に数字を見てとても驚いていました。
友人や会社の同僚も、Instagramをしている人は特に「こんなに伸びるの！」と目を丸くしていました。
ー印象的なコメントや反響があれば教えてください！
童謡の「犬のおまわりさん」に例えるコメントが意外と多くて印象的でした。
また、「柴犬ってこんな表情するんですね」と驚く声も多く、麦さんの表情に共感してもらえたのがうれしかったです。
ー麦さんと娘さんは、ふだんは仲良しですか？
撫でたりおやつをあげたりと仲は良いのですが、まだお互いにどう遊んでいいか分かっていないようで、一緒に遊ぶことはあまり多くありません。
でも、距離感を探りながら少しずつ関係が育っている感じがします。
ー最近の麦さんの様子や面白かったエピソードを教えてください。
お正月に飼い主ママの実家へ行くために車に乗ったとき、麦さんは病院へ行くと思い込んで震えていました。
でも実家に着くと、いつも通りみんなに甘えていて、そのギャップが可愛らしかったです。
ーレタスクラブの読者に一言お願いします！
柴犬との暮らしの楽しさや温かさが、少しでも伝わればうれしいです。
■娘さんと一緒に成長中！？まだまだ子どもな麦さんの日常を覗いてみました
生後2カ月のときにmugi_kainushiさんのおうちにやって来た麦さん。お迎えした当初からケージを登ったり脱走したりと、かなりお転婆だったそうです。
首をかしげてこちらを見つめる、子犬時代の麦さんの写真では、とろんとしたあどけない表情です。
少し眠たそうな目をしているのは、遊び疲れてしまったからでしょうか。とろんとしたまなざしに、元気いっぱい動きまわる麦さんの姿が浮かびます。
温かな窓際で大きなあくびをしている写真では、ふわっとした毛並みと、あどけなさの残る表情が印象的です。
子犬ならではの無邪気さが伝わってきます。
娘さんのリクエストで、“ライオン”に変身している写真も。茶色のたてがみをつけてペットベットに横たわる麦さんは「やれやれ…」とでも言いたげな表情。
小さなライオンになりきっているのか、それともちょっぴり迷惑なのか…。どちらにしても、のんびりした雰囲気に、見ているこちらも気がゆるんでしまいます。
娘さんの遊びに付き合うのも、麦さんの日課のひとつ。麦さんなりのがんばりとやさしさが感じられる、愛らしいひとコマです。
子どももペットも、いたずらをしたら怒られるのは同じこと。飼い主さんによると、ちょっとしたことで叱ったら、反省の意を示すためか、翌朝からずっとそばを離れなかったそう。
じっと見上げるつぶらな瞳とひくひくと動かす鼻で、謝罪の気持ちを伝えようとしているのかもしれませんね。
ときどき怒られながらも、小さなお姉さんとして成長している麦さん。娘さんに寄り添い、ときには引っ張られながら、毎日をにぎやかに過ごしているようです。
mugi_kainushiさんのInstagramのアカウントでは、麦さんの日常の様子がたくさん投稿されています。気になる方は、ぜひのぞいてみてくださいね。
文＝Risa Suzuki