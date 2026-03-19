新宿 北村写真機店で「ハッセルブラッド タッチアンドトライ会」および作品展「#十人十色Hasselblad」が3月28日（土）と3月29日（日）の2日間にかけて開催される。会場は同店B1階のベースメントギャラリー。いずれも参加は無料で、事前申し込みも不要。

ハッセルブラッドの最新機種や人気レンズを実際に手に取って体験できるイベント。主な試用機材として、2025年8月に発売された1億画素の中判ミラーレスカメラ「X2D II 100C」をはじめ、「907X & CFV 100C」、交換レンズの「XCD 2,5/55V」や「XCD 2.8-4/35-100E」などが用意される。

あわせて、Hasselblad technical salesの黒川和樹氏によるトークショーも実施する。時間は両日とも13時00分～13時30分、15時00分～15時30分の計2回。

会場内では、10名のフォトグラファーがハッセルブラッドで撮影した作品を展示する「#十人十色Hasselblad」作品展も同時開催。上田晃司氏やtoshibo氏、黒川和樹氏らの作品に加え、XのHasselblad公式アカウント（＠with_Hasselblad）で行っている公募から選出された3名の作品も展示される予定となっている。

イベント名

ハッセルブラッド タッチアンドトライ会 ／ 「#十人十色Hasselblad」作品展



開催期間

2026年3月28日（土）～3月29日（日）

開催時間

10時00分～21時00分（店舗営業時間に準ずる）

※※トークショーは各日13時00分～13時30分、15時00分～15時30分

会場

新宿 北村写真機店 B1F ベースメントギャラリー

東京都新宿区新宿3-26-14

入場料

無料（事前申込不要）

主な試用・展示機材（予定）

X2D II 100C 907X & CFV 100C XCD 2,5/55V XCD 2.8-4/35-100E ほか