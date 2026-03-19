おうちで外食気分を満喫！行ったつもりのごちそうおかず「チキンカツおろし煮」
【画像を見る】おいしさの格上げ＆お店風の再現テクをチェック！
外食で人気の“しみしみカツ”も、おうちで手軽に味わえたらうれしいですよね。ジューシーなチキンカツに大根おろしをたっぷり乗せたら、満足感のある外食風ごはんに。身近な材料で作れるのに、お店のような奥行きのある味わいが楽しめます。
教えてくれたのは▷ほりえさちこさん
料理家。手軽で再現性の高い料理を各メディアで発信中。「ふわしゅわ生ドーナッツ」は、材料や配合を変え、試作を重ねて完成した一品。
至福の味しみチキンカツも任せて！
【材料・2人分】
とりもも肉…小1枚（約200g）
大根…120g
玉ねぎ…1/2個（約100g）
にんじん…1/4本（約40g）
れんこん…40g
じゃがいも…1個
ほうれん草…2株（約50g）
なめたけ（市販品）… 20g
■ A
めんつゆ（3倍濃縮）…大さじ4
水…1と1/2カップ
■ころも
薄力粉、溶き卵、パン粉…各適量
塩 こしょう 揚げ油
【作り方】
1．大根はすりおろし、軽く汁けを絞って80gにする。 玉ねぎは4等分のくし形、にんじん、れんこんは8mm厚さの半月切りにする。じゃがいもは四つ割りにする。ほうれん草はラップで包んで600Wで1分レンチンし、水にさらして水けを絞って3〜4cm長さに切る。
2．とり肉は横半分に切り、塩、こしょう各少々をふり、ころもの材料を順につける。
3．フライパンに揚げ油を2cm深さまで入れて約180℃に熱し、にんじん、れんこん、じゃがいもを入れる。 時々上下を返しながら4〜5分揚げる。じゃがいもに竹串を刺してみてすっと通るようになったら、すべて取り出す。2を入れ、時々上下を返しながら、こんがりとするまで6〜7分揚げる。
4．別のフライパンにA、玉ねぎを入れて中火にかけ、玉ねぎがしんなりするまで煮る。チキンカツを食べやすく切って加え、大根おろしの半量、残りの3、ほうれん草も加え、ふたをしてひと煮立ちさせる。 器に盛り、チキンカツに残りの大根おろしとなめたけをのせる。
（1人分561kcal／塩分4.1g）
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら 0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
＜これでお店風！再現テク＞
なめたけをのせてうまみプラス＆おいしさ格上げ！
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めんつゆを使えば、味つけも失敗知らず。野菜も一緒にとれて大満足の食べごたえです。手間をかけすぎなくても叶う、お店級の一皿をぜひおうちで楽しんでみてください。
レシピ考案／ほりえさちこ 撮影／鈴木泰介 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／渡辺ゆき
文＝畠山麻美