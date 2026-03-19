味しみカツが至福すぎる！「チキンカツおろし煮」


【画像を見る】おいしさの格上げ＆お店風の再現テクをチェック！

外食で人気の“しみしみカツ”も、おうちで手軽に味わえたらうれしいですよね。ジューシーなチキンカツに大根おろしをたっぷり乗せたら、満足感のある外食風ごはんに。身近な材料で作れるのに、お店のような奥行きのある味わいが楽しめます。

教えてくれたのは▷ほりえさちこさん

料理家。手軽で再現性の高い料理を各メディアで発信中。「ふわしゅわ生ドーナッツ」は、材料や配合を変え、試作を重ねて完成した一品。

■チキンカツおろし煮

至福の味しみチキンカツも任せて！

チキンカツおろし煮


【材料・2人分】

とりもも肉…小1枚（約200g）

大根…120g

玉ねぎ…1/2個（約100g）

にんじん…1/4本（約40g）

れんこん…40g

じゃがいも…1個

ほうれん草…2株（約50g）

なめたけ（市販品）… 20g

■ A

　めんつゆ（3倍濃縮）…大さじ4

　水…1と1/2カップ

■ころも

　薄力粉、溶き卵、パン粉…各適量

塩　こしょう　揚げ油

【作り方】

1．大根はすりおろし、軽く汁けを絞って80gにする。 玉ねぎは4等分のくし形、にんじん、れんこんは8mm厚さの半月切りにする。じゃがいもは四つ割りにする。ほうれん草はラップで包んで600Wで1分レンチンし、水にさらして水けを絞って3〜4cm長さに切る。

2．とり肉は横半分に切り、塩、こしょう各少々をふり、ころもの材料を順につける。

3．フライパンに揚げ油を2cm深さまで入れて約180℃に熱し、にんじん、れんこん、じゃがいもを入れる。 時々上下を返しながら4〜5分揚げる。じゃがいもに竹串を刺してみてすっと通るようになったら、すべて取り出す。2を入れ、時々上下を返しながら、こんがりとするまで6〜7分揚げる。

4．別のフライパンにA、玉ねぎを入れて中火にかけ、玉ねぎがしんなりするまで煮る。チキンカツを食べやすく切って加え、大根おろしの半量、残りの3、ほうれん草も加え、ふたをしてひと煮立ちさせる。 器に盛り、チキンカツに残りの大根おろしとなめたけをのせる。

（1人分561kcal／塩分4.1g）

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら 0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

＜これでお店風！再現テク＞

なめたけをのせてうまみプラス＆おいしさ格上げ！

お店風！再現テク▶なめたけをのせてうまみプラス＆おいしさ格上げ


＊　＊　＊

めんつゆを使えば、味つけも失敗知らず。野菜も一緒にとれて大満足の食べごたえです。手間をかけすぎなくても叶う、お店級の一皿をぜひおうちで楽しんでみてください。

レシピ考案／ほりえさちこ　撮影／鈴木泰介　スタイリング／河野亜紀　栄養計算／スタジオ食　編集協力／渡辺ゆき

文＝畠山麻美