ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は3月18日、公式Xを更新。決勝でアメリカを制し、世界一となったベネズエラの歓喜の瞬間を公開した。

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WBCが「The party is on for Team Venezuela!」と題して公開したのは、シャンパンファイトの様子を映した1本の動画だ。

「CHAMPIONS」と書かれたお揃いのTシャツ姿のベネズエラ選手たちは、ゴーグルを着用し、集まっている。笑顔で乾杯の瞬間を待つ選手たちの中には、メダルを首から下げたままの姿も見られた。動画では、選手の1人の挨拶と掛け声とともにシャンパンファイトがスタート。選手や関係者が一斉にシャンパンやビール瓶を振り回すなど、大はしゃぎの様子が伝えられた。



【画像】WBC優勝のベネズエラ、歓喜のシャンパンファイト（画像はWBC公式Xより引用）



優勝を果たしたベネズエラには、SNS上で「本当におめでとう、ベネズエラ！」「シャンパンファイト楽しんで！」「すごく盛り上がっていますよね」「熱気がすごすぎる」「優勝おめでとうございます」「この光景を日本がしてほしかった」「強かったですね」「素晴らしい試合を見せてくれたベネズエラチームの皆様に感謝」「歴史的な瞬間をありがとう！」「勢いと団結力が半端なかった」「ベネズエラ激アツですねっ」「ベネズエラの団結力ヤバい！」「ベネズエラはとても強かった」「ベネズエラの選手みんなかわいいな」など、多くのコメントが寄せられた。