児玉化学工業 <4222> [東証Ｓ] が3月19日昼(12:00)に配当修正を発表。従来無配としていた26年3月期の期末一括配当を10円実施し、28期ぶりに復配する方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2025年11月13日の2026年3月期第２四半期（中間期）決算発表時に開示しておりますとおり、2025年11月13日開催の取締役会において、2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の業績予想を上方修正する等、最近の業績動向は好調に推移しております。加えて、本開示と同時に開示しております「連結子会社におけるシンジケートローンによる資金の借入に関するお知らせ」のとおり、当社の連結子会社である柳河精機株式会社にてシンジケートローン契約（融資額120億円）を締結しました。これらのことから、収益力と財務基盤の強化が順調に進捗している現状等を総合的に勘案した結果、配当再開の環境が整ったものと判断したため、2026年3月期期末において復配することといたしました。

