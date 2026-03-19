ウシオ電機 <6925> [東証Ｐ] が3月19日昼(12:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の105億円→125億円(前期は124億円)に19.0％上方修正し、一転して0.4％増益見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の54.6億円→74.6億円(前年同期は70億円)に36.6％増額し、一転して6.6％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

新成長戦略の方針に基づき事業ポートフォリオ変革を推進するとともに、構造改革を着実に実行した結果、想定を上回る固定費削減効果を達成したことに加え、半導体市況が回復傾向にあることから関連する光源販売の増加及び生産稼働の改善が見られたこと、さらに、期初計画に対して為替が円安に推移していることから、前回公表した通期連結売上高、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を上方修正いたします。通期の為替レートは、150円/米ドル、174円/ユーロを前提としております。なお、2026年３月３日に公表したams-OSRAMグループのランプ事業買収による通期連結業績に与える影響につきましては現在精査中であり、判明次第、速やかにお知らせいたします。※上記の業績予想数値は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

