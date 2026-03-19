　19日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1360円安の5万3600円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万3875.94円に対しては275.94円安。出来高は2万6126枚となっている。

　TOPIX先物期近は3614ポイントと前日比76.5ポイント安、現物終値比31.96ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53600　　　　 -1360　　　 26126
日経225mini 　　　　　　 53595　　　　 -1365　　　423029
TOPIX先物 　　　　　　　　3614　　　　 -76.5　　　 40192
JPX日経400先物　　　　　 32815　　　　　-695　　　　1498
グロース指数先物　　　　　 728　　　　　 -19　　　　2708
東証REIT指数先物　　　　1954.5　　　　　 -17　　　　 107

株探ニュース