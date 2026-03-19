日経225先物：19日正午＝1360円安、5万3600円
19日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1360円安の5万3600円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万3875.94円に対しては275.94円安。出来高は2万6126枚となっている。
TOPIX先物期近は3614ポイントと前日比76.5ポイント安、現物終値比31.96ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53600 -1360 26126
日経225mini 53595 -1365 423029
TOPIX先物 3614 -76.5 40192
JPX日経400先物 32815 -695 1498
グロース指数先物 728 -19 2708
東証REIT指数先物 1954.5 -17 107
株探ニュース
TOPIX先物期近は3614ポイントと前日比76.5ポイント安、現物終値比31.96ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53600 -1360 26126
日経225mini 53595 -1365 423029
TOPIX先物 3614 -76.5 40192
JPX日経400先物 32815 -695 1498
グロース指数先物 728 -19 2708
東証REIT指数先物 1954.5 -17 107
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