これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越にナダレ注意報が発表されています。積雪の多い地域ではナダレに注意ください。



◆19日(木)これからの天気

広く雨が降りますが、夕方にはやむところが多いでしょう。

各地で北西の風がやや強く吹きそうです。



降水確率は、午後6時にかけて50%以上のところが多くなっています。





◆19日(木)の予想最高気温

最高気温は、9～13℃の予想です。

昨日と同じくらいか低く、湯沢町は5℃低いでしょう。

平年並みか、平年よりやや高くなりそうです。