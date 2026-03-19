夕方には雨はやむところが多い、積雪の多い地域ではナダレ注意【これからの天気(3月19日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越にナダレ注意報が発表されています。積雪の多い地域ではナダレに注意ください。
◆19日(木)これからの天気
広く雨が降りますが、夕方にはやむところが多いでしょう。
各地で北西の風がやや強く吹きそうです。
降水確率は、午後6時にかけて50%以上のところが多くなっています。
◆19日(木)の予想最高気温
最高気温は、9～13℃の予想です。
昨日と同じくらいか低く、湯沢町は5℃低いでしょう。
平年並みか、平年よりやや高くなりそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越にナダレ注意報が発表されています。積雪の多い地域ではナダレに注意ください。
◆19日(木)これからの天気
広く雨が降りますが、夕方にはやむところが多いでしょう。
各地で北西の風がやや強く吹きそうです。
降水確率は、午後6時にかけて50%以上のところが多くなっています。
◆19日(木)の予想最高気温
最高気温は、9～13℃の予想です。
昨日と同じくらいか低く、湯沢町は5℃低いでしょう。
平年並みか、平年よりやや高くなりそうです。