「松屋」がないのは“残り1県”に…鳥取県マスコット・トリピーもコメント「ぜんぜん気にしてないんだからね！」
松屋フーズは18日、「松屋」「松のや」の複合型店舗「出雲大塚店」を26日にオープンすると発表した。
【写真】「むしろ最後の砦」写真を添えて“心境”を伝えたトリピー
これまで松屋が一度も出店していなかったのは、島根県と鳥取県の2県。今回の島根県が46都道府県目の出店になり、同店の公式Xでは「松屋が無いのは全国で残り『1県』…」とつぶやいていた。
この投稿に鳥取県のマスコットキャラクター・トリピーも反応。自身のXを通じて、「ぜんぜん気にしてないんだからね！」とコメントした。しかし投稿された写真には、「こっち来て」「Wで選ばせて」などの文字が書かれた“うちわ”の制作過程とみられる様子が写し出されていた。
投稿を見たフォロワーからは「またか…しまねっこに先越されたな、トリピー」「スタバの出店も鳥取最後だったし、一番盛り上がるとこで松屋さんも来ますよ」「トリピーの涙目にキュンキュンしました 大トリを待ちましょうね」「なか卯があるじゃないか」「トリピーを慰めるために鳥取帰省するぞ!!」「こうなったらびっくりドンキー誘致しよう!!」「バチバチに意識してるやん笑」「むしろ最後の砦に選ばれたと」「香港にも出店されたそうです」などの声が寄せられている。
【写真】「むしろ最後の砦」写真を添えて“心境”を伝えたトリピー
これまで松屋が一度も出店していなかったのは、島根県と鳥取県の2県。今回の島根県が46都道府県目の出店になり、同店の公式Xでは「松屋が無いのは全国で残り『1県』…」とつぶやいていた。
この投稿に鳥取県のマスコットキャラクター・トリピーも反応。自身のXを通じて、「ぜんぜん気にしてないんだからね！」とコメントした。しかし投稿された写真には、「こっち来て」「Wで選ばせて」などの文字が書かれた“うちわ”の制作過程とみられる様子が写し出されていた。