川上麻衣子、88歳の母と“顔出し”2ショット 出生地・スウェーデンで親子で外食楽しむ「よく似てるし、若々しい！」「元気なお母さん」
俳優の川上麻衣子（60）が19日、自身のインスタグラムを更新。母・玲子さん（88）との“顔出し”親子2ショットを披露した。
【写真】「よく似てるし、若々しい！」川上麻衣子＆88歳母の“顔出し”2ショット
インテリアデザイナーである両親の仕事の関係で、スウェーデン・ストックホルムで誕生した川上。幼少期からスウェーデンと日本を行き来して過ごしていたという。
今でもインスタではたびたび、「ストックホルムの家」を訪れる様子を披露しており、14日にも、母と2人でスウェーデンを訪れていることを報告していた。
この日は「スウェーデンにて母と初めての外食。ご近所に出来ていた素敵なレストランでランチステーキ」と、母と外食を楽しむ様子を写真でアップ。川上の前に座る母の姿と、母の後ろ側の壁に設置された鏡に写る川上の姿が収められており、鏡越しの親子2ショットを披露した。
川上は「88歳母が元気なのはやはりお肉好きだからでしょうか」と母の健康の秘けつをつづり、「スタミナつけて明日は日本に戻ります！」と帰国予定を明かした。
この投稿には、「麻衣子ちゃんとよく似てるし、若々しい！」「元気なお母さんは肉が活力源だったんですね」「母上様に気を取られているあまり、後ろの鏡に映っている美女に気がつきませんでした」などの声が寄せられている。
【写真】「よく似てるし、若々しい！」川上麻衣子＆88歳母の“顔出し”2ショット
インテリアデザイナーである両親の仕事の関係で、スウェーデン・ストックホルムで誕生した川上。幼少期からスウェーデンと日本を行き来して過ごしていたという。
今でもインスタではたびたび、「ストックホルムの家」を訪れる様子を披露しており、14日にも、母と2人でスウェーデンを訪れていることを報告していた。
川上は「88歳母が元気なのはやはりお肉好きだからでしょうか」と母の健康の秘けつをつづり、「スタミナつけて明日は日本に戻ります！」と帰国予定を明かした。
この投稿には、「麻衣子ちゃんとよく似てるし、若々しい！」「元気なお母さんは肉が活力源だったんですね」「母上様に気を取られているあまり、後ろの鏡に映っている美女に気がつきませんでした」などの声が寄せられている。