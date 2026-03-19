Snow Man佐久間大介、ワンちゃんの暴走に大爆笑 ついにはサポートに回る「バレてないぞ！」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が19日、都内で行われたペットライン「懐石」新CMアンバサダー継続発表会に登壇した。
【写真】きゅん…猫ちゃんにはなちゅー寸前の佐久間大介
「懐石」はこれまで、“猫様との相思相愛”をコンセプトにしてきたが、犬も猫と同様に大切な家族であり、ともに相思相愛でいたいというペットオーナーの想いに応えるべく、このたび「懐石」愛犬用を新たに展開。佐久間は今年も「懐石」アンバサダーに起用され、新たに加わる「懐石」愛犬用のCMにも出演する。
アイスブルーのセットアップに、トレードマークのピンク髪をハーフアップにして登場した佐久間は、元気いっぱいあいさつ…と思いきや、まさかの冒頭から噛んでしまい、「朝すぎて噛みました」と満面の笑みでさっそく和ませた。
新CM撮影について、佐久間は「ワンちゃんのうめちゃんと撮らせていただいて、ねこちゃんとは違ってワシャワシャできるのが楽しかったです。柴なのにめちゃくちゃ人懐っこいんですよ。柴は猫ちゃんっぽいんですけど」と振り返った。
CMにも出演した柴犬のうめちゃんが登場し、並べられた「懐石」のどれに食いつくかで質問を選定。うめちゃんが早く食べたいという逸る気持ちが抑えきれず落ち着かない様子を愛おしそうに見つめていた佐久間は、「まだだよ〜」とうめちゃんとわちゃわちゃ。1つ目に口をつけてそのまま流れで2つ目に口をつけてしまったうめちゃんに、大笑いしながら止めつつ、止められて床を勢いよくかくうめちゃんに大爆笑。「『頭文字D』のヘアピンカーブ曲がるときみたい（笑）」と笑顔が止まらない。
2回目のチャレンジでは、次々とたいらげていくうめちゃんに、「バレてないぞ！」とこそこそと話しかけ、カメラに向けてしまっているうめちゃんのおしりを手を隠し笑いを誘いながら、サポートを続け盛り上げていた。
佐久間が出演するウェブCMは、きょう19日から公開される。
【写真】きゅん…猫ちゃんにはなちゅー寸前の佐久間大介
「懐石」はこれまで、“猫様との相思相愛”をコンセプトにしてきたが、犬も猫と同様に大切な家族であり、ともに相思相愛でいたいというペットオーナーの想いに応えるべく、このたび「懐石」愛犬用を新たに展開。佐久間は今年も「懐石」アンバサダーに起用され、新たに加わる「懐石」愛犬用のCMにも出演する。
新CM撮影について、佐久間は「ワンちゃんのうめちゃんと撮らせていただいて、ねこちゃんとは違ってワシャワシャできるのが楽しかったです。柴なのにめちゃくちゃ人懐っこいんですよ。柴は猫ちゃんっぽいんですけど」と振り返った。
CMにも出演した柴犬のうめちゃんが登場し、並べられた「懐石」のどれに食いつくかで質問を選定。うめちゃんが早く食べたいという逸る気持ちが抑えきれず落ち着かない様子を愛おしそうに見つめていた佐久間は、「まだだよ〜」とうめちゃんとわちゃわちゃ。1つ目に口をつけてそのまま流れで2つ目に口をつけてしまったうめちゃんに、大笑いしながら止めつつ、止められて床を勢いよくかくうめちゃんに大爆笑。「『頭文字D』のヘアピンカーブ曲がるときみたい（笑）」と笑顔が止まらない。
2回目のチャレンジでは、次々とたいらげていくうめちゃんに、「バレてないぞ！」とこそこそと話しかけ、カメラに向けてしまっているうめちゃんのおしりを手を隠し笑いを誘いながら、サポートを続け盛り上げていた。
佐久間が出演するウェブCMは、きょう19日から公開される。