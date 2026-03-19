KEY TO LIT中村嶺亜、『CanCam』特集で魔性の魅力に迫る 小悪魔ぶりさく裂＆メンバーまでもまさかの“沼らせ”
5人組グループ・KEY TO LITの中村嶺亜が、23日発売の『CanCam』5月号（小学館）全6ページ特集に登場する。「恋人にしたいジュニアランキング」で、2023年から4連覇中の“魔性のオトコ”中村のギャップに迫る撮り下ろしカットを大放出する。
【別カット】これは沼る…彼氏感満載の中村嶺亜
やわらかな笑顔と、ふとした瞬間にのぞくミステリアスなまなざし――そのギャップに沼落ちする人が続出中の中村。今回の特集では、魔性な中村とふたりだけの秘密を共有しているかのような、ドキドキが止まらない超超超接近カットに、彼の家で一緒にくつろいでいるような彼氏感満載のカットなど――。目が合ったら最後、恋が始まる反則級のビジュアルが連発している。
そして、中村のパーソナリティを改めて深掘りする50問50答も。「恋人にしたいジュニアランキング」4連覇、その“沼らせ力”の秘密が詰まった特集となる。「あざとい」「小悪魔すぎる」――。親しみを込めて、ファンからはそんな声も多く上がる中村。実は本人にもその自覚があるようで…50問50答では、最近ついしてしまった小悪魔な行動や、中村の沼にハマっているメンバーなど、気になる回答が続々登場する。
さらに恋愛2択Q＆Aでは中村の恋愛観も明らかに。好きになった相手には「じっくり距離を縮める派」で、その理由には小悪魔ならではの策略が。他にも、美容やファッション、大好きなアート、そしてもちろんKEY TO LITについてもたっぷりと回答。他のメンバーの好きなところ、グループ内の暗黙のルール、今後の目標などに加えて、中村が岩崎大昇（※崎＝たつさき）に仕掛けたイタズラのエピソードも飛び出した。
「今日撮ってもらった写真も…自分で言うのもあれだけど、すごくキレイでかっこいいと思うんですけど…（笑）。実物はこんなもんじゃないよ？」と中村。謙そんしていると思いきや、むしろ逆。「（写真でも実物でも）俺はどちらでも同じクオリティが出せると思う！この写真が、動くよ（笑）！」とドヤ顔を披露。
そんな自信家（!?）な中村だが、「恋人にしたいジュニアランキング」4連覇の理由について聞くと、どこまでもファン想いで謙虚な優しい回答。このギャップもまた、中村の小悪魔的策略なのか、それとも…。
【別カット】これは沼る…彼氏感満載の中村嶺亜
やわらかな笑顔と、ふとした瞬間にのぞくミステリアスなまなざし――そのギャップに沼落ちする人が続出中の中村。今回の特集では、魔性な中村とふたりだけの秘密を共有しているかのような、ドキドキが止まらない超超超接近カットに、彼の家で一緒にくつろいでいるような彼氏感満載のカットなど――。目が合ったら最後、恋が始まる反則級のビジュアルが連発している。
さらに恋愛2択Q＆Aでは中村の恋愛観も明らかに。好きになった相手には「じっくり距離を縮める派」で、その理由には小悪魔ならではの策略が。他にも、美容やファッション、大好きなアート、そしてもちろんKEY TO LITについてもたっぷりと回答。他のメンバーの好きなところ、グループ内の暗黙のルール、今後の目標などに加えて、中村が岩崎大昇（※崎＝たつさき）に仕掛けたイタズラのエピソードも飛び出した。
「今日撮ってもらった写真も…自分で言うのもあれだけど、すごくキレイでかっこいいと思うんですけど…（笑）。実物はこんなもんじゃないよ？」と中村。謙そんしていると思いきや、むしろ逆。「（写真でも実物でも）俺はどちらでも同じクオリティが出せると思う！この写真が、動くよ（笑）！」とドヤ顔を披露。
そんな自信家（!?）な中村だが、「恋人にしたいジュニアランキング」4連覇の理由について聞くと、どこまでもファン想いで謙虚な優しい回答。このギャップもまた、中村の小悪魔的策略なのか、それとも…。