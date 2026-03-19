Snow Man佐久間大介、かわいいクセをカミングアウト「尻尾みたい（笑）」 犬猫と相思相愛CM公開
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が出演するキャットフードブランド「懐石」の新ブランドムービー「懐石で、心がつながる、おいしい時間」篇が、きょう19日からペットライン公式YouTubeチャンネルで公開された。あわせて、「懐石」“愛犬用”ウェブCM「どちらの懐石にしようかな」篇および「懐石」“猫様用”ウェブCM「懐石で、君と近づきたい」篇、ムービー撮影現場の様子と佐久間のインタビューをおさめたメイキング映像が公開された。
【動画】愛情たっぷりの表情を見せる佐久間大介 新ブランドムービー公開
「懐石」はこれまで、“猫様との相思相愛”をコンセプトにしてきたが、犬も猫と同様に大切な家族であり、ともに相思相愛でいたいというペットオーナーの想いに応えるべく、このたび「懐石」愛犬用を新たに展開する。
本ムービーは、プライベートでも2匹の猫と暮らす愛猫家として広く親しまれ、犬・猫を問わず動物好きとしても知られる佐久間が、2025年の「懐石」アンバサダー就任から引き続き出演。愛情たっぷりの表情で犬と猫に「懐石」を食べてもらうストーリーを通じて、ブランドの世界観を表現している。猫にはうまみパウダーと厳選トッピングで、犬にはこだわり素材でとびっきりのおいしさと栄養バランスのとれた食事を楽しんでもらい、「懐石」を通じてますます相思相愛になっていく様子を描いている。
また、CMソングには、動物好きの木村カエラが本企画のために書き下ろした新曲「はぎゅ me」を使用し、特別な楽曲とともに「懐石」ブランドの世界観をより一層印象的に発信する。
愛犬用として新登場した「懐石 健美」と「懐石 彩膳」のCM撮影でスタジオに到着した佐久間が、ふと視線を下に向けると…そこには、これから共演する柴犬の姿が。佐久間はすぐその場に座り込み「かわいい〜！」とスキンシップを開始。時を忘れて「よろしくね〜」、「『懐石』のおいしそうなにおいがするかな〜？」と楽しく遊んでいたが、ふと「あ、すみません（笑）」と我に返って“仕事モード”に復帰。撮影前に時間を割いて“共演者”とのコミュニケーションを大切にする佐久間らしい振る舞いに、多くのスタッフが笑顔で見守りながら拍手を贈っていた。
CMでは実際に触れ合うだけでなく、犬や猫のイラストと並び「懐石」のパッケージを見つめるシーンの撮影も行われ、映像を確認しながら頭を撫でるように手を動かしバーチャルなスキンシップを楽しんでいた佐久間。自身の姿を画面で確認するなか、佐久間は「あ…」と何か気になったようで、「最近気づいたんだけど…うれしいと思わず足が動いちゃうんだよね〜。『懐石』を前にしたワンちゃん、猫ちゃんの尻尾みたい（笑）」とクスリ。自分のクセを笑いながらカミングアウトする佐久間の様子に、周囲からは「かわいい〜」との声が漏れていた。
撮影の合間に新商品「懐石 健美」と「懐石 彩膳」を手に取って眺めていた佐久間がとくに注目したのは、パッケージに描かれている素材のイラストで、「こんなにわかりやすいと安心感がありますね。おいしそう！」と興味津々。とくに「懐石 健美」については「こんなに野菜が入ってるんですね〜。しかもスーパーフードまで！」と、愛犬の年齢に合わせて健康を気づかうこだわりの配合に強い関心を示し、「懐石 彩膳」についても「国産の生鶏肉も入ってるんだ！ 半生だとワンちゃんたちも喜びますよね〜」とトークを弾ませていた。
■佐久間大介インタビュー
―――「懐石」アンバサダーとしてこの1年間の反響はいかがでしたか？
佐久間 「友だちから猫ちゃんに『懐石』あげている写真が送られてきたり、『懐石のポップにいる佐久間くんに遭遇したよ！』って連絡きて…。いろんな人から声を聞くのがうれしかったですね」
―――新登場の愛犬用「健美」はどんな魅力を感じましたか？
佐久間 「（健美に含まれる）スーパーフードって、けっこう美容だったりとかで、僕たちが食べたりするような意識があったんですけど、ワンちゃんにもそういうのを食べてもらえるってうれしくなりますよね。」
―――新登場の愛犬用「彩膳」はどんな魅力を感じましたか？
佐久間 「（彩膳は）健康をちゃんと考えてくれているな、というのと、ちゃんとお肉とか入ってるし、野菜も摂れるしっていう、安心感がありますよね。ごほうびにもなってくれるんじゃないかなって思ったりします。」
―――猫様に「懐石」を振る舞い続けて変化や発見はありましたか？
佐久間 「うちの子たちは『懐石』が大好きなので、一箱に、いろんな種類の『懐石』のごはんが小分けで入っているのが、これがすごく助かるんですよね。今日は、じゃあどれにしようかなって選ぶ楽しみだったり、猫ちゃんたちが『何だ、これ！今日おいしいぞ』っていう、どんどんごはんに対する意欲が増している感じがあって。いろんな味がある中で、特にお気に入り！…全部です（笑）！ どれをあげてもすごい喜んでくれるので、正直な話、当たりしかないという、そういう気持ちでごはんをあげられるのがうれしいなと思います」
―――今回の撮影でも注目ポイントとなった、愛犬とのコミュニケーションのコツは何ですか？
佐久間 「『彩膳』の方にめちゃめちゃ興味を持っていて、うまく駆使して注目を浴びるようにしたりとか。まずは、ワンちゃん猫ちゃんにストレスがないように、楽しめるように接しました」
―――「懐石」アンバサダーとして視聴者のみなさんへメッセージをお願いします。
佐久間 「飼い主の皆さんにとってもそうですし、そして家族であるワンちゃん、猫ちゃん、両方にもちゃんとうれしいアプローチがたくさんあるのが『懐石』だと思いますし、ぜひね、まだ試していないよって方にも、もう愛用しているよって方にもいっぱい楽しんでもらえるように、これからも魅力を伝えられたらいいなと思いますので、皆さんもぜひ『懐石』を一緒に楽しんでみてください」
「懐石」はこれまで、“猫様との相思相愛”をコンセプトにしてきたが、犬も猫と同様に大切な家族であり、ともに相思相愛でいたいというペットオーナーの想いに応えるべく、このたび「懐石」愛犬用を新たに展開する。
本ムービーは、プライベートでも2匹の猫と暮らす愛猫家として広く親しまれ、犬・猫を問わず動物好きとしても知られる佐久間が、2025年の「懐石」アンバサダー就任から引き続き出演。愛情たっぷりの表情で犬と猫に「懐石」を食べてもらうストーリーを通じて、ブランドの世界観を表現している。猫にはうまみパウダーと厳選トッピングで、犬にはこだわり素材でとびっきりのおいしさと栄養バランスのとれた食事を楽しんでもらい、「懐石」を通じてますます相思相愛になっていく様子を描いている。
また、CMソングには、動物好きの木村カエラが本企画のために書き下ろした新曲「はぎゅ me」を使用し、特別な楽曲とともに「懐石」ブランドの世界観をより一層印象的に発信する。
愛犬用として新登場した「懐石 健美」と「懐石 彩膳」のCM撮影でスタジオに到着した佐久間が、ふと視線を下に向けると…そこには、これから共演する柴犬の姿が。佐久間はすぐその場に座り込み「かわいい〜！」とスキンシップを開始。時を忘れて「よろしくね〜」、「『懐石』のおいしそうなにおいがするかな〜？」と楽しく遊んでいたが、ふと「あ、すみません（笑）」と我に返って“仕事モード”に復帰。撮影前に時間を割いて“共演者”とのコミュニケーションを大切にする佐久間らしい振る舞いに、多くのスタッフが笑顔で見守りながら拍手を贈っていた。
CMでは実際に触れ合うだけでなく、犬や猫のイラストと並び「懐石」のパッケージを見つめるシーンの撮影も行われ、映像を確認しながら頭を撫でるように手を動かしバーチャルなスキンシップを楽しんでいた佐久間。自身の姿を画面で確認するなか、佐久間は「あ…」と何か気になったようで、「最近気づいたんだけど…うれしいと思わず足が動いちゃうんだよね〜。『懐石』を前にしたワンちゃん、猫ちゃんの尻尾みたい（笑）」とクスリ。自分のクセを笑いながらカミングアウトする佐久間の様子に、周囲からは「かわいい〜」との声が漏れていた。
撮影の合間に新商品「懐石 健美」と「懐石 彩膳」を手に取って眺めていた佐久間がとくに注目したのは、パッケージに描かれている素材のイラストで、「こんなにわかりやすいと安心感がありますね。おいしそう！」と興味津々。とくに「懐石 健美」については「こんなに野菜が入ってるんですね〜。しかもスーパーフードまで！」と、愛犬の年齢に合わせて健康を気づかうこだわりの配合に強い関心を示し、「懐石 彩膳」についても「国産の生鶏肉も入ってるんだ！ 半生だとワンちゃんたちも喜びますよね〜」とトークを弾ませていた。
■佐久間大介インタビュー
―――「懐石」アンバサダーとしてこの1年間の反響はいかがでしたか？
佐久間 「友だちから猫ちゃんに『懐石』あげている写真が送られてきたり、『懐石のポップにいる佐久間くんに遭遇したよ！』って連絡きて…。いろんな人から声を聞くのがうれしかったですね」
―――新登場の愛犬用「健美」はどんな魅力を感じましたか？
佐久間 「（健美に含まれる）スーパーフードって、けっこう美容だったりとかで、僕たちが食べたりするような意識があったんですけど、ワンちゃんにもそういうのを食べてもらえるってうれしくなりますよね。」
―――新登場の愛犬用「彩膳」はどんな魅力を感じましたか？
佐久間 「（彩膳は）健康をちゃんと考えてくれているな、というのと、ちゃんとお肉とか入ってるし、野菜も摂れるしっていう、安心感がありますよね。ごほうびにもなってくれるんじゃないかなって思ったりします。」
―――猫様に「懐石」を振る舞い続けて変化や発見はありましたか？
佐久間 「うちの子たちは『懐石』が大好きなので、一箱に、いろんな種類の『懐石』のごはんが小分けで入っているのが、これがすごく助かるんですよね。今日は、じゃあどれにしようかなって選ぶ楽しみだったり、猫ちゃんたちが『何だ、これ！今日おいしいぞ』っていう、どんどんごはんに対する意欲が増している感じがあって。いろんな味がある中で、特にお気に入り！…全部です（笑）！ どれをあげてもすごい喜んでくれるので、正直な話、当たりしかないという、そういう気持ちでごはんをあげられるのがうれしいなと思います」
―――今回の撮影でも注目ポイントとなった、愛犬とのコミュニケーションのコツは何ですか？
佐久間 「『彩膳』の方にめちゃめちゃ興味を持っていて、うまく駆使して注目を浴びるようにしたりとか。まずは、ワンちゃん猫ちゃんにストレスがないように、楽しめるように接しました」
―――「懐石」アンバサダーとして視聴者のみなさんへメッセージをお願いします。
佐久間 「飼い主の皆さんにとってもそうですし、そして家族であるワンちゃん、猫ちゃん、両方にもちゃんとうれしいアプローチがたくさんあるのが『懐石』だと思いますし、ぜひね、まだ試していないよって方にも、もう愛用しているよって方にもいっぱい楽しんでもらえるように、これからも魅力を伝えられたらいいなと思いますので、皆さんもぜひ『懐石』を一緒に楽しんでみてください」