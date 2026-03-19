『Fantasy on Ice』第1弾出演スケーター発表 坂本花織、佐藤駿、中井亜美らオリンピックメダリスト集結
アイスショー『Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI』が、5月30日、31日の2日間にわたって、千葉・幕張イベントホールで開催される。それに先立って、第1弾出演スケーターが発表された。
【ソロカット】歴代オリンピアンも集結！豪華な出演スケーター
今回出演が決定したのは、ミラノ・コルティナ五輪女子シングル銀、団体銀の坂本花織、男子シングル銅、団体銀の佐藤駿、女子シングル銅メダリストの中井亜美、男子シングル４位のチャ・ジュンファン（韓国）をはじめ、四大陸選手権優勝の青木祐奈、4位の友野一希、世界ジュニア選手権を2連覇した中田璃士、アイスダンスの櫛田育良・島田高志郎組。さらに、ステファン・ランビエル（スイス）、織田信成、田中刑事、宮原知子が出演する。
世界トップクラスのフィギュアスケーターたちが出演し、アーティストらの歌唱や生演奏と照明が融合したエンターテインメント性の高いアイスショーとして人気を集める 『Fantasy on Ice』。今年のコラボアーティストは後日発表される。
同イベントは、5月30日正午、午後5時、31日午後1時の全3公演となる。3月27日正午より、ファンクラブ（アイスクリスタル）会員を対象としたチケット最速先行予約がスタートし、その後プレイガイドでの先行予約が順次実施される。
【ソロカット】歴代オリンピアンも集結！豪華な出演スケーター
今回出演が決定したのは、ミラノ・コルティナ五輪女子シングル銀、団体銀の坂本花織、男子シングル銅、団体銀の佐藤駿、女子シングル銅メダリストの中井亜美、男子シングル４位のチャ・ジュンファン（韓国）をはじめ、四大陸選手権優勝の青木祐奈、4位の友野一希、世界ジュニア選手権を2連覇した中田璃士、アイスダンスの櫛田育良・島田高志郎組。さらに、ステファン・ランビエル（スイス）、織田信成、田中刑事、宮原知子が出演する。
同イベントは、5月30日正午、午後5時、31日午後1時の全3公演となる。3月27日正午より、ファンクラブ（アイスクリスタル）会員を対象としたチケット最速先行予約がスタートし、その後プレイガイドでの先行予約が順次実施される。