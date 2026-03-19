永瀬廉＆黒川想矢“兄弟”に変化が訪れる 「＃春うたベスト50」キャンペーン第2弾
King ＆ Princeの永瀬廉、俳優の黒川想矢が共演するユニバーサル ミュージック「＃春うたベスト50」キャンペーンCM第2弾『兄弟の物語「変化」篇』が19日より放送開始される。
【動画】大学生の兄（永瀬廉）の言葉を信じてプレイリストを聞き続ける弟（黒川想矢）
音楽を聴くことで、春をより何倍も楽しめる楽曲をまとめたプレイリスト「春うたベスト50」他を公開し音楽の力で日本に元気を届けるキャンペーン。
12日に公開した第1弾のCMでは、久しぶりの兄弟の再会から、お互い心の底の本音を隠して衝突する場面を描いていたが、第2弾では2人の感情に変化が訪れる。ユニバーサル ミュージックの春にぴったりな曲を集めたプレイリストのほか、CM出演の永瀬、黒川が選んだ楽曲のプレイリストも各種音楽配信サービスで公開される。
■永瀬廉、黒川想矢インタビューコメント
――今回のCM起用楽曲をお2人はお聴きになったことがありますか？
永瀬：全部あります。RADWIMPSさんは特に世代ですね！たくさん思い出があります。
黒川：高校でカラオケによく行くのですが、友達と歌う曲なので、また春になってカラオケ行きたいと思いました。
【動画】大学生の兄（永瀬廉）の言葉を信じてプレイリストを聞き続ける弟（黒川想矢）
音楽を聴くことで、春をより何倍も楽しめる楽曲をまとめたプレイリスト「春うたベスト50」他を公開し音楽の力で日本に元気を届けるキャンペーン。
12日に公開した第1弾のCMでは、久しぶりの兄弟の再会から、お互い心の底の本音を隠して衝突する場面を描いていたが、第2弾では2人の感情に変化が訪れる。ユニバーサル ミュージックの春にぴったりな曲を集めたプレイリストのほか、CM出演の永瀬、黒川が選んだ楽曲のプレイリストも各種音楽配信サービスで公開される。
■永瀬廉、黒川想矢インタビューコメント
――今回のCM起用楽曲をお2人はお聴きになったことがありますか？
永瀬：全部あります。RADWIMPSさんは特に世代ですね！たくさん思い出があります。
黒川：高校でカラオケによく行くのですが、友達と歌う曲なので、また春になってカラオケ行きたいと思いました。