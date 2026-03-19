HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話にて、SERIAが慣れないキュートな楽曲を3次審査で見事にパフォーマンスした。

【映像】酷評されたパフォーマンス（表情も）

3次審査では参加者12人が、4人1組に分かれてグループパフォーマンスに挑戦。BチームはILLITの「Almond Chocolate」を披露する。

神奈川県出身のSERIA（城守星愛・18歳）は、アメリカ人の父と日本人の母の間に生まれ、11年のダンス歴を持つバイリンガル少女。2週間にわたった練習期間では、ヒップホップダンスをずっと続けてきたがゆえに「Almond Chocolate」のキュートなダンスを体になじませることに苦労し、高音パートとも戦い続けた。

3次審査のステージでBチームは、花束を添えたマイクを手に歌い、まるで天使のような清廉さでパフォーマンスを披露。SERIAは表情を巧みに変化させて、観る者を魅了した。しかし審査員の作曲家・Slow Rabbit氏からは「表情がやり過ぎだったと思います。ご自身の洗練されたイメージを活かしてほしかったんですが、あまりにもかわいらしさばかりで残念でした」と、厳しい言葉が飛ぶ。

一方、HYBE × Geffen Records社長のミトラ・ダラブは「それも一理ありますが、私はすごく良かったと思います。見ている人を笑顔にしたいと言っていた通りに、パフォーマンスをしてくれたと思います」とSERIAのステージを讃えた。

また、中継でロサンゼルスから見守っていたデビューメンバーのエミリーも「彼女はボーカルもすごく安定していました。あんなに高いキーの曲で、あれだけ安定させるのは本当に難しい」と、AYANAのステージに惚れ惚れしていた。