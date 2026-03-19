『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。

【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】ごみ袋への注意書き「作業員が危険にさらされるものに関しては書いていただけると助かります！」【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは、注意書きが貼られたごみ袋の画像を添えて「作業員が危険にさらされるものに関しては書いていただけると助かります！」と投稿。









一方で、「危ないものに対しては、特別な回収の仕方があります！」と記し、特殊なごみの場合は、自治体ごとのルールを確認するよう呼びかけました。









また、実際にあったごみ袋の画像を添えて「ちなみに『多くてスミマセン』と『くつ』に関しては可愛かったです！くつは書かないでも大丈夫ですよ！」とユーモアを交えて締めくくりました。









滝沢さんは、日々SNSを通じ『ごみトリビア』を投稿し、啓発活動に努めています。









※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。









【担当：芸能情報ステーション】