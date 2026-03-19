ビリー・アイリッシュ3Dライブ映画、“ライブの中に入る”体験に誘う日本版ポスター解禁 最新ショットも公開
世界的アーティスト、ビリー・アイリッシュのワールドツアーを映画化したコンサートフィルム『HIT ME HARD AND SOFT : THE TOUR（LIVE IN 3D）』（5月8日公開）の日本版ポスターが公開された。
【画像】ビリー・アイリッシュの最新ショット
本作は、全世界でソールドアウトを記録したワールドツアー「HIT ME HARD AND SOFT : THE TOUR」を収録したライブ映画。映画『アバター』シリーズで知られるアカデミー賞受賞監督 ジェームズ・キャメロンとビリー・アイリッシュ本人が共同監督を務め、最先端の3D映像技術を用いて、まるで最前列に立っているかのような臨場感、圧倒的な没入感を追求した。
「SHE CHANGED MUSIC. HE CHANGED MOVIES.」というキャッチコピーが示す通り、音楽と映画、それぞれの革新者がタッグを組み、コンサート体験そのものの進化に挑んだ本作。“ライブを観る”から“ライブの中に入る”という新たな体験を実現する作品をうたっている。
公開された日本版ポスターは、ステージの熱狂とスケール感、そしてビリー・アイリッシュの圧倒的な存在感を象徴するビジュアルに仕上がっている。3Dライブ映画ならではの没入感を直感的に伝えるものとなっている。
【画像】ビリー・アイリッシュの最新ショット
本作は、全世界でソールドアウトを記録したワールドツアー「HIT ME HARD AND SOFT : THE TOUR」を収録したライブ映画。映画『アバター』シリーズで知られるアカデミー賞受賞監督 ジェームズ・キャメロンとビリー・アイリッシュ本人が共同監督を務め、最先端の3D映像技術を用いて、まるで最前列に立っているかのような臨場感、圧倒的な没入感を追求した。
公開された日本版ポスターは、ステージの熱狂とスケール感、そしてビリー・アイリッシュの圧倒的な存在感を象徴するビジュアルに仕上がっている。3Dライブ映画ならではの没入感を直感的に伝えるものとなっている。