「音がした瞬間にバーンと揺れた」住宅街で爆発音…炎と煙も　建設現場のガスボンベから漏れ引火か　作業員1人搬送　名古屋市

名古屋市の住宅街で爆発音が響き、炎と煙が上がる瞬間がカメラに捉えられた。現場はマンションの建築現場で、周囲は一時騒然となった。この爆発で作業員1人が煙を吸って搬送された。ガスボンベから漏れ出たガスに引火した可能性があり、警察と消防が詳しい原因を調べている。

住宅街を騒然とさせた爆発音

愛知・名古屋市東区の住宅街で18日に撮影されたのは、鳴り響く爆発音だ。

さらに、約1分後にカメラに映ったのは、爆発音とともに吹き上がる炎と煙だった。爆発の瞬間、近くには歩行者や自転車に乗る人の姿も確認できる。

原因は“ガスボンベ” 漏れ出たガスが引火か

18日午前8時20分頃、マンション建設現場で「爆発音がした」との通報が相次いだ。

爆発直後、様子を見にいく人の姿もみられ、現場は騒然となった。

近くで爆発音を聞いた目撃者は、「音がした瞬間に『バーン』と揺れたので、最初地震かなと…」と驚きを語っている。

この事故で、60代の男性作業員が煙を吸って病院へ搬送された。

警察と消防によると、爆発したとみられるのは、可燃性ガスが入ったガスボンベだという。

何らかの原因で破損し、漏れ出たガスに引火した可能性があり、警察と消防が詳しい原因を調べている。

（「イット！」 3月18日放送より）