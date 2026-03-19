ものまねタレント・りんごちゃんが１９日、東京・品川のイオンモール品川シーサイドで「イオン 超！春トク祭り」のイベントに出席。得意の大友康平や武田鉄矢のものまねパフォーマンス、トークショーなどで会場を盛り上げた。

りんごちゃんは、番組企画で缶詰ダイエットに挑戦し、体重８８キロから８１・５キロとなる６・５キロの減量に成功。その後もＳＮＳなどで激ヤセした姿が投稿され、大きな話題を呼んだ。

ＭＣからスリムになったスタイルに触れられると、りんごちゃんは「すり下ろしりんごっていうんですかね（笑）。実は第２弾の番組が今秋土曜日にある。６・５キロからさらにダイエットをしたので、その結果を見てほしい」と話したが、「もう、みなさんは今日のりんごちゃんを見ているので、これかぁ…っていう感じですけど、そんな感じです」と“ネタバレ”に苦笑いだった。

「フェーズ２の新しいりんごちゃんを見せていきたい。ネットとかでも『リバウンドが一番怖い』とか、そういうご意見もあるので、そこに負けずに、すてきなりんごちゃんをたくさん見せていきたい」とさらなるダイエットに意欲を示した。