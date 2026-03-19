大谷翔平らが所属するドジャース【写真：ロイター】

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インスタグラムで告知

　米大リーグ、ドジャースと日本のカジュアル衣料の大手「ユニクロ」の契約内容が、25日に明らかになる。既に米メディアに報じられていたが、19日にユニクロ米国のインスタグラムが告知。ファンからは歓喜の声が上がった。

　大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希らが所属するドジャース。日本時間16日に、米スポーツメディア「ジ・アスレチック」がユニクロとの契約を報じていた。

　あれから3日。ユニクロ米国はインスタグラムをユニクロ、ドジャースと共同で投稿。「新たなパートナーシップが始まる。3月25日に詳細」と告知すると、米ファンから様々な声が寄せられた。

「これには全く問題ないね。ユニクロは最高だから」
「ユニクロの服大好き」
「ユニクロにドジャースのアイテムが誕生する？　イエス、お願い！」
「俺の好きなもの同士だ」
「エアリズムとドジャースのコラボ頼む」
「興味深いな」
「マジで」
「キター」
「オオタニ効果だ」

「ジ・アスレチック」によると、ドジャースタジアムの名称は変わらないものの、「ユニクロはグラウンドの命名権を保有することになり、『ユニクロ・フィールド・アット・ドジャースタジアム』と命名される可能性が高い」という。

（THE ANSWER編集部）