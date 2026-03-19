インスタグラムで告知

米大リーグ、ドジャースと日本のカジュアル衣料の大手「ユニクロ」の契約内容が、25日に明らかになる。既に米メディアに報じられていたが、19日にユニクロ米国のインスタグラムが告知。ファンからは歓喜の声が上がった。

大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希らが所属するドジャース。日本時間16日に、米スポーツメディア「ジ・アスレチック」がユニクロとの契約を報じていた。

あれから3日。ユニクロ米国はインスタグラムをユニクロ、ドジャースと共同で投稿。「新たなパートナーシップが始まる。3月25日に詳細」と告知すると、米ファンから様々な声が寄せられた。

「これには全く問題ないね。ユニクロは最高だから」

「ユニクロの服大好き」

「ユニクロにドジャースのアイテムが誕生する？ イエス、お願い！」

「俺の好きなもの同士だ」

「エアリズムとドジャースのコラボ頼む」

「興味深いな」

「マジで」

「キター」

「オオタニ効果だ」

「ジ・アスレチック」によると、ドジャースタジアムの名称は変わらないものの、「ユニクロはグラウンドの命名権を保有することになり、『ユニクロ・フィールド・アット・ドジャースタジアム』と命名される可能性が高い」という。



（THE ANSWER編集部）