【クロノ・トリガー : ONE MARK COLLECTION】 3月27日 発売予定 価格：1回500円

　スクウェア・エニックスは、カプセルトイ「クロノ・トリガー : ONE MARK COLLECTION」を3月27日より発売する。価格は1回500円。

　RPG「クロノ・トリガー」のキャラクターたちがめじるしアクセサリーになって登場。クロノ、マール、ルッカ、カエル、ロボ、エイラ、魔王といったプレイアブルキャラに加え、シークレットを含む全15種がラインナップされる。

　販売場所については取扱店舗ページより確認できる。

□「クロノ・トリガー : ONE MARK COLLECTION」取扱店舗のページ

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Illustration: (C) 1995 BIRD STUDIO / SHUEISHA Story and Screenplay: (C) 1995, 2008 ARMOR PROJECT / SQUARE ENIX