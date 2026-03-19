カプセルトイ「クロノ・トリガー : ONE MARK COLLECTION」、3月27日より販売シークレットを含む全15種がラインナップ
【クロノ・トリガー : ONE MARK COLLECTION】 3月27日 発売予定 価格：1回500円
(C) 1995, 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
スクウェア・エニックスは、カプセルトイ「クロノ・トリガー : ONE MARK COLLECTION」を3月27日より発売する。価格は1回500円。
RPG「クロノ・トリガー」のキャラクターたちがめじるしアクセサリーになって登場。クロノ、マール、ルッカ、カエル、ロボ、エイラ、魔王といったプレイアブルキャラに加え、シークレットを含む全15種がラインナップされる。
販売場所については取扱店舗ページより確認できる。
□「クロノ・トリガー : ONE MARK COLLECTION」取扱店舗のページ
🔵🔴カプセルトイ情報🔵🔴- SQUARE ENIX Official Goods (@SQEX_MD_GOODS) March 19, 2026
【2026.3.27 発売予定】
クロノ・トリガー : ONE MARK COLLECTION
1回500円 / 全15種
▼取扱店舗https://t.co/2x8PSAL1bN pic.twitter.com/LYrYkjB1L1
(C) 1995, 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
Illustration: (C) 1995 BIRD STUDIO / SHUEISHA Story and Screenplay: (C) 1995, 2008 ARMOR PROJECT / SQUARE ENIX