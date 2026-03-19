ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間18日、ジャイアンツとのオープン戦に先発登板。5回途中無失点の好投を見せた。

右肘手術を受ける前の2023年以来、オープン戦では3年ぶりの登板となった大谷。韓国代表の李政厚を中飛に打ち取るなど初回をわずか5球で三者凡退とすると、2回表は無死二塁のピンチを招きながら、後続から2つの空振り三振を奪って無失点に抑えた。

3回表にも一死一、二塁と走者を溜めたが、2番ベイリーを球速99.0マイル（約159.3キロ）のフォーシームで追い込み、最後は77.5マイル（約124.7キロ）のカーブで見逃し三振。続く3番チャップマンに対してはこの試合最速の99.9マイル（約160.8キロ）を計測するなど遊ゴロに仕留め、この回も得点は与えなかった。

4回表は先頭の4番ラモスから見逃し三振を奪い、四球を与えた直後には6番エンカーナシオンをきっちりと一ゴロ併殺打に斬った。5回表の先頭ブレナンを二ゴロに打ち取ったところで降板。4回1/3、61球を投げて1被安打、3四死球、4奪三振、無失点という投球だった。