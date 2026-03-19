大谷翔平が明かした誹謗中傷の受け止め方

ドジャースの大谷翔平投手が明かした“本音”がファンの共感を生んでいる。大谷は18日（日本時間19日）、ジャイアンツとのオープン戦後に取材に対応。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）などで問題視されている誹謗中傷について自身の思いを語った。届けた言葉は、大谷の“偉大さ”を浮き彫りにするものだった。

連覇を目指したWBCだったが、準々決勝でベネズエラに敗れ前回大会に続く世界一は掴めなかった。大会期間中には、SNSで代表選手らへの誹謗中傷が飛び交っているとして、日本プロ野球選手会が注意喚起。公式X（旧ツイッター）で呼びかける事態となった。

この件でコメントを求められた大谷は、少し考えた末に自身の考えを明かした。「個人的には言われても気にはしないので。まあただ、人格の否定であったりとか、そういうことに関しては全く野球とは関係ない部分ではあるので、良くないなとは思います」と、大谷ならではの表現で誹謗中傷への思いを語った。

自身への批判については「プロである以上、結果が悪かった時に自分のことに対しては、僕は何を言われても受け止める姿勢ではいます」と秘めた覚悟を言及。続けて「配慮を持って接していくというのは、どこにいても変わらないことではあるので、そこ次第なのかなと思ってまいます」と持論を展開した。

大谷が明かした“対応方法”にファンは注目。SNSには「やっぱ大谷メンタル強いな」「これが本当のプロの姿勢」「ほんと一流やね」「やっぱり偉大だ」「大谷にはかなわない」「さすがすぎる」「超一流の振る舞いってのは、こう言うことなんだろうな」「こう言う人間性も含めて自分は大谷翔平という人間が大好きなんだと改めて思った」など、大谷への称賛の言葉が溢れていた。（Full-Count編集部）