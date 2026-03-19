本田真凜、美背中全開ドレス姿に絶賛の声「色白で眩しい」「リアルプリンセス」
【モデルプレス＝2026/03/19】プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜が3月18日、自身のInstagramを更新。スタイルが際立つドレス姿を披露し、話題となっている。
【写真】24歳美女スケーター「色白で眩しい」美背中大胆見せドレス姿
本田は自身がプロデュースしたコスメの販売について報告するとともに「今後発売予定のリップやチークも使って、素敵なドレスに合わせて血色感のあるナチュラルなツヤ肌メイクを自分でしてみました」と紹介。背中の部分が大きく開いた美しい背中が際立つドレスを着用し、振り返ってカメラに視線を向ける姿や、ピンクのソファーに腰掛けた姿、ウサギのオブジェの横にしゃがむ姿などを披露している。
この投稿に「天使発見」「色白で眩しい」「リアルプリンセス」「可愛すぎる」「透明感レベチ」「ドレス似合ってる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳美女スケーター「色白で眩しい」美背中大胆見せドレス姿
◆本田真凜、美背中披露のドレス姿公開
本田は自身がプロデュースしたコスメの販売について報告するとともに「今後発売予定のリップやチークも使って、素敵なドレスに合わせて血色感のあるナチュラルなツヤ肌メイクを自分でしてみました」と紹介。背中の部分が大きく開いた美しい背中が際立つドレスを着用し、振り返ってカメラに視線を向ける姿や、ピンクのソファーに腰掛けた姿、ウサギのオブジェの横にしゃがむ姿などを披露している。
◆本田真凜の投稿に反響
この投稿に「天使発見」「色白で眩しい」「リアルプリンセス」「可愛すぎる」「透明感レベチ」「ドレス似合ってる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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