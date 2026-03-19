山本彩（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/19】アーティストの山本彩が3月18日、自身のInstagramを更新。カジュアルな姿を公開し、反響が寄せられている。

【写真】32歳元NMBセンター「脚がまっすぐで綺麗」話題のショーパン姿

◆山本彩、ショート丈ボトムスから美脚チラリ


山本は「最近物欲がすごいです 誰か代わりにこの物欲もらってください（？）」とぼやき、写真を投稿。屋外で撮影された写真で、オーバーサイズのアウターにチェックのシャツ、黒のショートパンツに、茶色のウェスタンブーツと白いソックスを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルを公開している。

◆山本彩の投稿に反響


この投稿には「スタイル抜群」「可愛い」「脚がまっすぐで綺麗」「レアな私服」「何着ても似合う」「ファッションセンスが最高」などの声が集まっている。（modelpress編集部）

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