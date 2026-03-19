「またやってしまった、、、」定期購入で“お得”を選んだはずの私が、自分の家で追い詰められたワケ

筆者の体験談です。

「安いから」と定期購入を選んだスキンケア用品でしたが、いつの間にか使い切れずに積み重なっていました。箱を見るたびに湧いてくるのは、ある後悔でした。

定期購入の誘惑

「またやってしまった……」

棚に並ぶ未開封の箱を見たとき、思わずそうつぶやきました。

少し前、通販でスキンケア用品を買ったときのことです。

単品と定期購入が選べて、値段はほとんど変わりませんでした。

定期購入にすると送料が無料になり、少し安くなります。

「どうせ使うなら」と、特に迷うこともなく定期購入を選びました。

買いに行く手間が省けるので、当時は「賢い選択をした」と自分に満足していたのです。

積み重なる箱とストレス

商品は決まった間隔で定期的に届きます。

そのたびに、棚の一角が少しずつ埋まっていきました。

しかし、使えばいいだけなのに、帰宅後に思い出しても疲れてそのまま忘れてしまう。翌朝もバタバタして、結局手に取らない。そんな日が続きます。

開封しないまま次の商品が届き、気づけば箱は二つ、三つと重なっていました。

減らない在庫を見るたび、箱をそっと棚に戻しながら「使いこなせていない自分」へのいらだちと、小さなストレスが溜まっていくのが分かりました。