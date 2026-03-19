エモキャラ登場ッ！！【セブン-イレブン】売り切れ前に急いでGET！「当りくじ」が超キュート♡

【セブン-イレブン】でスタートしたのは、平成女児のテンションが上がりそうなエモキャラの「当りくじ」。今回は賞品のいくつかを詳しく紹介します。すぐに終了してしまう可能性があるので、早めにチェックしてみて。

どれが当たってもうれしい！ エモキャラ当りくじ

3/6（金）よりスタートしたのは、平成女児懐かしのアパレルブランド「メゾピアノ」の当りくじです。第2弾となる今回は、スイーツモチーフの賞品が登場。バニティポシェット・トートバッグ・マグカップなどのラインナップとなっています。最後のくじを引くともらえるラストスペシャル賞は、べリエちゃん・ブルーべリエちゃんがデザインされたハート型のクッション。1回\880（税込）です。

色もデザインもかわいい！ スクエアポーチ

@ftn_picsレポーターHaruさんがGETしたのは、限定6本の「ポーチ ブルー」です。淡いブルーのスクエアポーチには、べリエちゃんの妹「ブルーべリエちゃん」がデザインされています。ファスナーがサイドま開くので、出し入れがしやすそう。チャームの部分には、コロンとしたハートが付いています。

ペンやメイクブラシを入れるのも◎

ウエイトレス風のコスチュームを着たべリエちゃんがかわいいこちらの「マグカップ」。表と裏で、ベニエちゃんの表情が違うのも注目ポイントです。コーヒーや紅茶を飲む以外に、ペン立てやメイクブラシを入れて使ってもいいかも。

気分が上がる！ ライト付きミラー

レポーターHaruさんが「各店舗2つしかないちょっぴりレアなアイテム」と紹介するのがこちらの「ミラー」。ピンクの台座にべリエちゃんやブランドロゴなどがデザインされています。電池を入れると「ライトが光り、メイク中の顔を明るく照らしてくれました」とのこと。使うたびに気分が上がりそうです。

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writer：Yuri.A