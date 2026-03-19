

ファジアーノ岡山

サッカー明治安田J1百年構想リーグ WEST 第7節、ファジアーノ岡山は18日、アウェーでセレッソ大阪と対戦しました。

雨の大阪で思い出すのは、2016年のJ1昇格プレーオフ決勝。ファジアーノはセレッソに対し、J2時代から公式戦12試合いまだ勝利なし。この試合も前半19分。苦手とする相手に先制を許してしまいます。

それでも前半45分。左サイド・山根のクロスに……ポポ！

昨シーズン夏に加入し、加入後初スタメンとなったポポ。前の試合から2戦連発と覚醒の予感ただようブラジル人フォワードのゴールで同点とします。

勢いそのままに後半はファジアーノペースに。セレッソゴールにあと一歩のところまで迫ると……後半24分でした。

ポポの先制ゴールをアシストした山根永遠のクロスがそのままゴールに！ 今シーズン初の複数得点で逆転に成功します。

雨の大阪で最後まで全員が走り切ったファジアーノ。今シーズン初の逆転勝利でセレッソからは公式戦初勝利です。【ファジアーノ岡山 2-1 セレッソ大阪】

（ファジアーノ岡山／木山隆之 監督）

「非常にいい試合になった。より積み上げていってもっと点が取れるチームになりたい」