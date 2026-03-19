パラグアイ代表の新ユニフォームがお披露目された

パラグアイサッカー協会とプーマ社は3月18日、北中米ワールドカップ（W杯）で、着用する新ユニフォームを発表した。

日本代表とも対戦した2010年大会以来、16年ぶりのW杯を戦うパラグアイのユニフォームは、伝統の赤白のストライプ柄となっている。

パラグアイが4大会ぶり9度目のW杯で着用するユニフォームは、伝統的なスタイルを再構築したもので、赤のストライプ部分にはパラグアイの「ティエラ・コロラダ（赤土）」を連想させる、質感のある斑点状のグラフィックが施された。イメージビデオでは、子供が自分の着ている無地のシャツに土で2本の縦線を入れてボレーシュートを決めるものになっており、国を代表する選手達の出自を感じさせるものとなっている。また、首元とプーマ社のロゴには青色が採用された。

北中米W杯では、開催国の一つであるアメリカ、オーストラリア、そして欧州プレーオフC（トルコ、ルーマニア、スロバキア、コソボ）と対戦することが決定しているパラグアイ。3月のインターナショナルマッチウィークでは、ギリシャ代表、モロッコ代表と対戦する予定になっている。（FOOTBALL ZONE編集部）