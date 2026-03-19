【侍ジャパンWBC惨敗の内幕】#4

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「メジャーとNPBの差をすごく感じました」

18日、WBCを終えてチームに復帰した中村悠平（ヤクルト）が準々決勝で敗退した今大会について、こう振り返った。

世界一を達成した前回2023年大会と比較して、各国の個々の選手の実力が大幅に上昇していることを実感した。この日、準々決勝で敗れたベネズエラが米国との決勝を制し、初の優勝を果たしたが、

「日本の投手でもはじき返されるんだなとは改めて思いました。日本もピッチクロックとかピッチコムとかを導入して、より向こうに近づきながら、日本の選手のスキルを上げていった方がいいんじゃないかなと。野球って、少しのことで変わると思う」

と話した。

日本未導入のピッチクロックは、試合時間の短縮を目的にMLBで23年に導入された。投手は球を受け取ってから、走者がいない場合は15秒以内、いる場合は18秒以内に投球動作に入る必要があり、違反すれば1ボールが宣告される。打者は、制限時間の8秒前までに打席で構えが完了しないと1ストライクが与えられる。

投手では伊藤大海（日本ハム）がベネズエラ戦で、野手も近藤健介（ソフトバンク）が1次ラウンド韓国戦で違反を取られた。「慣れれば問題ない」と多くの選手、コーチは言っていたが、慣れるまでが大変だった。

ピッチコムは、バッテリー、二塁、遊撃などの野手間で球種やコースのサインをやりとりする機器。多くは捕手がサインを指で出す代わりにボタンを押す。侍ジャパンは、牽制、バントシフトなどもピッチコムを活用。非公開練習で繰り返し確認していたが、これが導入されれば野手の守備にプラス効果がありそうだ。

大会中、ピッチコムを装着した源田は「これ、いいですよね」とこう言った。

「普段は捕手のサインを目で確認しながら守らないといけないですが、ピッチコムは音でサインが伝達されます。捕手の手の動きにばかり気を取られることなく、相手走者の動きなど、より広い視野で守備に取り組むことができると思います」

さらに、複数の選手からはNPB統一球より飛びやすいといわれるMLB公式球への変更を求める声が上がった。日本逆襲のカギとして前出の中村は「打ち勝たないと難しい」と言った。日本のいわゆる「飛ばないボール」による投高打低の構図も、ボールの変更によって変化し、結果的に投打のレベルアップにつながる可能性はある。

メジャーリーガーを擁する強国と伍するには、日本ガラパゴス野球からの脱却が急務といえそうだ。 （おわり）

◇ ◇ ◇

敗戦の要因として、井端弘和監督の采配を指摘する声も上がっている。現場からは「偏重起用に投手陣は苦心していた」との証言もあり、野手においても一部選手の“塩漬け”が際立った。侍ジャパン本来のチーム力や結束力を損なっていたのは、ほかならぬ井端監督だったという。いったいどういうことか。何が起きていたのか。

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