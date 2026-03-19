この先3月20日(金)〜4月1日(水)の期間は、本州付近を前線や低気圧が次々通過し、数日おきに晴れと雨が入れ替わるでしょう。桜の開花ラッシュとなりますが、お花見の計画は天気予報のチェックを。最高気温は平年並みか高く、関東から九州では20℃前後まで上がる日が多くなりそうです。

3月20日(金・祝)〜26日(木) 天気は周期的に変化

3月20日(金・祝)〜26日(木)の期間は、天気は周期的に変化するでしょう。





20日(金・祝)は北海道では雪が降り、大雪となる所がありそうです。交通機関への影響に注意が必要です。東北から関東では大気の状態が不安定で、急な雷雨にご注意ください。東海から九州はおおむね晴れる見込みです。21日(土)も北海道では雪が降るでしょう。東北から九州は大体晴れて行楽日和になりそうです。22日(日)も晴れる所が多いですが、西から天気が下り坂に向かうでしょう。23日(月)は雨エリアが広がり、近畿から北海道にかけて雨が降りそうです。24日(火)以降は広く晴れますが、関東では25日(水)と26日(木)は雨が降りやすい見込みです。春本番の暖かさの日が多く、桜の開花が進みそうです。

3月27日(金)〜4月1日(水) 28日頃は広く雨 お花見は天気をチェック

27日(金)は低気圧の影響で九州から東海で雨が降るでしょう。28日(土)は雨エリアが拡大し、近畿から東北にかけて雨で、広く本降りとなりそうです。29日(日)も関東や東北で雨の残る所があるでしょう。30日(月)から4月1日(水)は本州付近では晴れる見込みです。



最高気温は引き続き平年並みか高く、九州から関東では20℃前後まで上がる日が多いでしょう。朝晩と日中の気温差が大きくなりますので、服装で上手に調節してください。



桜の開花が進みますが、たびたび雨が降りますので、お花見の計画はこまめに天気予報をチェックしてください。