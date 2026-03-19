◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第７節 町田０―３鹿島（１８日・ＭＵＦＧ国立）

鹿島は町田に３―０で快勝し、６連勝を飾った。初先発となったＭＦ松村優太とＦＷ田川亨介が前半にアシストをマークし、２―０で後半へ。終盤に途中出場のＦＷチャヴリッチがダメ押し点を奪った。

採点と寸評は以下の通り。

鬼木達監督【７・０】２位相手に堂々たる横綱相撲を展開。関川投入時にはゴール裏を煽る姿も。「自分もケガが多い選手だったので」と、離脱者の復帰に言及する際の表情はいつも優しく温かい

ＧＫ早川友基【６・５】久々に多忙な時間帯があったが、守り抜いて無失点。７戦３失点とし、ついに１試合平均失点０・５点を下回った

ＤＦ濃野公人【６・５】決して闇雲ではなく、隙を突きながらのアグレッシブな上下動。楽しそうにサッカーをしているように映る

ＤＦ植田直通【６・５】そういえばテコンドーで世界大会出ていたんだった…と思い出させるダイナミック・クリア発動。今日も今日とて、隙のないパフォーマンス

ＤＦキムテヒョン【６・５】何事も高水準にこなし、無失点勝利貢献。割りそうで割らない（かつレオセアラだけが割らないと判断する絶妙なラインの）前方へのキックで３点目も生んだ

ＤＦ溝口修平【６・０】いい具合に、やんちゃだった。「え、そっち？」的な、相手の重心の逆を突くプレーで真骨頂を発揮

ＭＦ三竿健斗【７・０】プレスで相手のミスを誘い、レオセアラ彷彿の受け方から冷静に流し込む。ここ数試合は気配が漂っていたが、ついにゴール

ＭＦ柴崎岳【６・５】攻撃でのいい流れを守備面でも発揮。器用であり、繊細でありながらも頑丈でタフだった

ＭＦ松村優太【７・０】癒えた肩で風を切り、開始５分でアシストマーク。監督曰く「トレーニングの時よりいいパフォーマンスでした（笑）」とのこと

ＭＦ鈴木優磨【６・５】クロスを流し込み先制点。前節の川崎戦や昨季終盤の京都戦など、ゴール前に突撃する「ＭＦ鈴木優磨」をマークしなければならない相手ＳＢ（ＷＢ）には同情すら覚える

ＦＷレオセアラ【７・０】田川（→チャヴリッチ）との２トップということで、やや下がり目の“優磨ロール”を器用にこなして２得点を演出。…前節のフュージョンは布石だった？ＭＯＭ

ＦＷ田川亨介【６・５】見事なアシストで三竿のゴールを演出。迫力よし、馬力よし、目力よしの熱のこもったプレー

ＦＷチャヴリッチ【６・５】後半１９分ＩＮ。あと一歩で決定機を２度逃すも、ゴールへのパス的シュートで三度目の正直

ＭＦ林晴己【５・５】後半１９分ＩＮ。うまく試合に入れない姿に、人間だったんだな、ルーキーだもんなとちょっと安心。勝ちながら反省

ＭＦ知念慶【６・０】後半２９分ＩＮ。若手のようなイケイケガツガツプレーがチームの活力に

ＤＦ小川諒也【６・５】後半２９分ＩＮ。ゴールもアシストも未遂に終わったが、点に絡むサイドバックの職人芸を見た

ＤＦ関川郁万【プライスレス】後半４８分ＩＮ。ホームさながらの大歓声に迎えられ、３１９日ぶりに公式戦のピッチへ。お帰りなさい

福島孝一郎主審【５・５】三竿のプレスを流した場面のように、フットボールコンタクトの基準はいいライン。でもアフターにはもっと厳格さを

※平均は５・５〜６・０点。ＭＯＭはマン・オブ・ザ・マッチ（採点・岡島 智哉）