梅田芸術劇場メインホールが１９日、１９９２年の竣工以来初となる客席椅子の全面リニューアルを実施することを発表した。

今回のリニューアルでは、客席椅子の更新にあわせて１階席前方中央ブロックを千鳥配置へ変更することで、前方の頭部による視界の重なりを軽減。舞台全体をより見渡せる客席環境へと改善する。（２階席の配列も一部見直しを実施）。これらの変更により、新たな座席数は１９２０席（現行１９０５席）となる。また、より多くの観客が安心して観劇できるよう、車椅子スペースを拡張する。

座面にはスパイラルサスペンション（座骨結節点を中心に体圧をバランスよく分散させる構造）を採用。長時間の観劇においても身体への負担を軽減し、安定した座り心地を実現する。また、現行の座席よりも奥行きをスリムにすることで、通行時・着席時ともに前席までの有効スペースを確保。着席のままでも通行しやすい設計とすることで、快適性の向上を図る。

デザインコンセプトは「華麗・躍動」に決定。背もたれの張地は、これまで親しまれてきたゆるやかな半円状のフォルムを継承しつつ、背板には広がりを感じさせる扇形のデザインを採用した。背板の面積を拡張することで、着席時や立ち上がり、横移動の際にも手を添えやすい設計とし、機能性の向上にも配慮している。色味には従来より好評の深紅を引き続き採用。光沢を備えた生地が客席空間に華やかさと品格をもたらす。

工事期間は８月１７日〜９月６日。ミュージカル「ディア・エヴァン・ハンセン」（９月１０日〜２１日）大阪公演初日から新たな客席で公演を行う。