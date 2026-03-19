プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾が主宰する「ドラディション」は１９日、藤波のデビュー５５周年記念イヤー第一弾大会「ＮＥＶＥＲ ＧＩＶＥ ＵＰ ２０２６ ＰＨＡＳＥ‐１」（２２日、後楽園ホール）の第一弾カードを発表した。

今年は藤波が日本プロレスの１９７１年５月９日、岐阜市民会館でデビューしてから５５年の記念イヤー。５５周年のスタートになる大会で藤波は新日本プロレスの「Ｈ．Ｏ．Ｔ」リーダー、成田蓮と一騎打ちに挑む。さらに息子のＬＥＯＮＡも「Ｈ．Ｏ．Ｔ」高橋裕二郎とシングルで対戦する。

藤波とＬＥＯＮＡは、新日本プロレスの３・６大田区での「旗揚げ記念日」で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」と１０人タッグで激突。試合は、ウルフアロンと初タッグを結成したが、ＬＥＯＮＡが裕二郎に敗れ、藤波もＳＨＯと成田から罵倒された。

試合後、藤波はＬＥＯＮＡとバックステージに現れ「Ｈ．Ｏ．Ｔ」に怒り心頭。中でもリーダーの成田に「成田っていうのか」とＬＥＯＮＡに問いかけ「あれ、呼べ」と５・２２ドラディションの後楽園ホール大会で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」への参戦を要求した。旗揚げ記念日で新日本プロレスへ帰還したリングを汚され「闘魂注入してやる」と誓い、今回、親子で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」征伐に立ち上がった。

藤波は「記念すべき新日本の旗揚げ記念日の試合で成田蓮と初めて闘って、その根性に闘う魂を叩き込んでやるという気持ちになった。逃げ場のないシングルマッチの相手として成田蓮を指名します。世代や年齢は関係ない。新日本のリングで闘ってきた１人のプロレスラーとして成田蓮と徹底的に闘います」と宣言。ＬＥＯＮＡは「自分にとっても特別な想いで挑んだ３月６日新日本旗揚げ記念日。Ｈ．Ｏ．Ｔの闘い方に飲まれたことが悔しかった。１日も早く高橋裕二郎にリベンジをしたい。あの日の忘れられない怒りを胸にこの闘いに臨みます」と誓った。