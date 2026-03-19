永瀬廉、“原点”の大阪に凱旋 これからのKing ＆ Princeへの想い＆高橋海人からメッセージも
King ＆ Prince・永瀬廉が、21日放送の日本テレビ系『Google Pixel presents ANOTHER SKY』（後11：00〜後11：30）に出演。“原点”の大阪に凱旋する。
【番組カット】青春時代を過ごした”原点大阪へ凱旋した永瀬廉
同番組は、「忘れられない､空がある。」というコンセプトのもと、ゲストが世界や日本国内のゆかりのある地を訪れる様子に密着し、自身のルーツや人生観・仕事観について本音を引き出していくドキュメンタリー。スタジオでは、MCの今田耕司と堀田真由がゲストと共にロケの映像を見ながら、さらなる本音や裏話を引き出す。
今回は、永瀬が青春時代を過ごし、アイドルとしてスタートを切った地・大阪を巡る。恩師や友人との再会で見せる素顔から、“関西ジュニアの聖地”とも呼ばれ、間もなく閉館する大阪松竹座での秘話まで、デビュー以前の思い出の場所を辿りながら、これからのKing & Princeへの想いを語り尽くす。
向かった先は、母校の中学校。あの日と変わらない校舎にこっそり潜入し、青春時代の記憶がよみがえる。音楽の授業での恥ずかしい思い出を明かすなど、「中学生に戻った気がした」と語る永瀬。当時はシャイな性格で、アイドルとして見られることを嫌っていたという意外な過去も。さらに恩師や友人と行きつけのお好み焼き店へ。友人が明かす「甘えん坊」な一面など、アイドル以前の“永瀬廉”の素顔が明らかになる。
母がこっそり応募したオーディションの会場である大阪城ホール前へ。面接だと思って行ったら、いきなりステージへ上げられたという驚きのデビュー秘話を回顧。その後、初めてのレギュラー番組の撮影地では、当時お世話になったスタッフと思い出話に花が咲く。Snow Man・向井康二やなにわ男子・西畑大吾たちと情熱を注いだ当時の熱い思いを語る。
アイドルのイロハを学び、厳しいプロの世界で怒られながら成長していった大阪松竹座。華々しいデビューの裏で抱えていた葛藤や、背中を押してくれた向井と西畑からの言葉とは。さらに、苦楽を共にする高橋海人（※高＝はしごだか）からの熱いメッセージも。2人体制となって1000日を迎えた今、これからの未来を語る。
【番組カット】青春時代を過ごした”原点大阪へ凱旋した永瀬廉
同番組は、「忘れられない､空がある。」というコンセプトのもと、ゲストが世界や日本国内のゆかりのある地を訪れる様子に密着し、自身のルーツや人生観・仕事観について本音を引き出していくドキュメンタリー。スタジオでは、MCの今田耕司と堀田真由がゲストと共にロケの映像を見ながら、さらなる本音や裏話を引き出す。
向かった先は、母校の中学校。あの日と変わらない校舎にこっそり潜入し、青春時代の記憶がよみがえる。音楽の授業での恥ずかしい思い出を明かすなど、「中学生に戻った気がした」と語る永瀬。当時はシャイな性格で、アイドルとして見られることを嫌っていたという意外な過去も。さらに恩師や友人と行きつけのお好み焼き店へ。友人が明かす「甘えん坊」な一面など、アイドル以前の“永瀬廉”の素顔が明らかになる。
母がこっそり応募したオーディションの会場である大阪城ホール前へ。面接だと思って行ったら、いきなりステージへ上げられたという驚きのデビュー秘話を回顧。その後、初めてのレギュラー番組の撮影地では、当時お世話になったスタッフと思い出話に花が咲く。Snow Man・向井康二やなにわ男子・西畑大吾たちと情熱を注いだ当時の熱い思いを語る。
アイドルのイロハを学び、厳しいプロの世界で怒られながら成長していった大阪松竹座。華々しいデビューの裏で抱えていた葛藤や、背中を押してくれた向井と西畑からの言葉とは。さらに、苦楽を共にする高橋海人（※高＝はしごだか）からの熱いメッセージも。2人体制となって1000日を迎えた今、これからの未来を語る。