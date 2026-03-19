Snow Man佐久間大介（33）が19日、都内でペットライン「懐石」新CM＆アンバサダー継続発表会に登壇した。

「懐石」はグルメキャットフードブランド。同ブランドのアンバサダー就任2年目を迎えた佐久間は、自宅で2匹の猫を飼う愛猫家で知られる。登壇するやいなや「僕の好きなものを語れる時間は最高！」と気合十分。同商品を自宅でも使用しており「『懐石』って食い付きが良いんです。朝起きると、リビングにいる猫ちゃんたちが『懐石』くれ！って来るんです。猫ちゃんたちにも1日の楽しみになっているのが伝わってきます」と目尻を下げた。

会見ではCMで共演した柴犬と猫も登場。商品を食べさせたり、なでたりとたわむれまくって終始デレデレ。会場は動物と佐久間の共演に、ほのぼのとした空気で包まれた。それぞれの魅力について「ワンちゃんは愛情表現がストレートなところ。猫ちゃんは自由にしていて、何か悪いことしても飼い主が悪いって思うしかない（笑い）」と対極な良さを力説した。

今月2日には同ブランドからドッグフードの発売も開始。「愛犬家の方にもオススメできるのがうれしい」とプッシュした。ブランドムービーは19日からブランド公式YouTubeで公開される。