日本銀行は１９日の金融政策決定会合で、政策金利である短期金利の誘導目標を０・７５％程度に据え置くことを賛成多数で決めた。

中東情勢の悪化に伴う原油価格の高騰が、経済・物価情勢に与える影響の点検を続ける必要があると判断したとみられる。

決定は９人の政策委員のうち、高田創・審議委員を除く８人が賛成した。高田氏は、海外発の影響による「国内物価の上振れリスクが高い」として、政策金利を１・０％程度に引き上げることを求め、反対した。

日銀は２０２５年１２月の決定会合で利上げを決め、前回１月の決定会合では利上げの影響を点検するためとして政策金利を据え置いた。据え置きは２会合連続となる。

米国とイスラエルがイランを攻撃する前、１バレル＝６７ドル程度だった原油価格は現在、１００ドル前後で推移している。今回の決定会合に関し、日銀内では政策金利を維持し、原油価格の高騰などが経済・物価情勢に与える影響を点検していく必要があるとの考えが多かった。

日銀は、一時的な変動要因を除いた「基調的な物価上昇率」が目標とする２％に近づいたと確認できれば利上げを実施し、金融緩和の度合いを調整していく方針だ。ただ、植田和男総裁は４日の国会で、原油価格の上昇に関し、基調的な物価上昇率の押し上げと押し下げ、いずれの要因にもなり得ると説明した。

今後の原油価格の動きが追加利上げの時期を左右する可能性があり、市場では、決定会合後の記者会見での植田氏の発言内容が注目されている。