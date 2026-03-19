日米首脳会談に向け、高市総理大臣がアメリカに到着しました。現地から中継です。

高市総理が滞在する大統領の迎賓館「ブレアハウス」では、日本国旗が掲げられています。

日米首脳会談は日本時間20日未明に行われる予定で、イラン情勢への対応が焦点となります。

政府はこの間、会談の場でトランプ大統領から、ホルムズ海峡への艦船の派遣など具体的な要求があった場合に備え、日本として何ができるか検討を続けてきました。

ただ、会談の冒頭は10分以上、カメラや記者にオープンになることも予想され、ある外務省幹部は「トランプ大統領の口からどんな要求が飛び出すか正直わからない」と身構えています。

高市総理は「日本の法律に従ってできないことはできないと伝えるつもり」だと説明していますが、カメラの前で、胆力が試される事態となる可能性もあります。

元々、このタイミングでの訪米は、当初予定されていたトランプ大統領の中国訪問を前に、日本がおかれている立場を改めて理解してもらうという「対中国戦略」の意味合いが大きくありました。

しかし、イラン情勢を受け、状況は一変。高市総理は日本出発前、「何より重要なことは、事態の早期沈静化だ」とした上で、会談では世界経済の混乱も懸念される中、「日本の国益を最大化」すべく経済安全保障についても議論したい考えを示しています。

シナリオの見えない会談を前に緊張感が高まる中、高市総理の日本の国益を守る交渉力が問われることになります。