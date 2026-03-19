中東情勢の悪化でガソリン価格が急騰したことを受け、政府は19日から全国の平均価格が170円程度に抑えられるよう補助を再開しました。

記者「レギュラーガソリンの価格が22円下がって、180円から158円に変わりました」

神奈川県のガソリンスタンドでは朝8時すぎから値を下げた価格で販売を始めました。

18日に発表されたガソリンの全国平均価格は1リットルあたり190円80銭と史上最高値を更新しています。

こうした高騰を受け、政府は19日からガソリン元売り各社に対して補助金の支給を再開しました。

片山財務相「国民の皆様の生活と、物流等含めて日本の経済活動を守るためにやる」

ガソリンスタンドの客「ちょっと前よりだいぶ安くなってますね。前より」「ギリギリまで我慢して。きのう限界だったんですけど、今日まで待ったかいがありました」

ガソリンスタンドによっては、補助金支給前の価格で仕入れたガソリンが残っている店もあるため、値段が下がる時期は、地域や店により差が出る形となります。

経済産業省は平均価格が170円程度に落ち着くには1〜2週間かかるとの見通しを示しています。