Snow Man佐久間大介（33）が19日、都内でペットライン「懐石」新CM＆アンバサダー継続発表会に登壇した。

「懐石」はグルメキャットフードブランド。同ブランドのアンバサダー就任2年目を迎えた。

会見では「この春、新たに挑戦してみたいこと」についてもトーク。最近は「大嫌いだった」自炊に挑戦中といい「せいろ蒸しにハマりました」と明かした。「今朝も家で野菜をふかしてからきたんですけど、めちゃくちゃうまい。せいろしか勝たんと思っていろんな人にすすめています」と力説。「料理で一番嫌いだったのは失敗と皿洗いだったんですけど、せいろはクッキングシートを捨てれば良いだけなのでマジでオススメ。新生活を始める1人暮らしの方は電子レンジよりも先にせいろを買った方がいいです」と力を込めた。

また、春に楽しみにていることは窓を全開にしたドライブ。「うちのメンバーの渡辺（翔太）が結構な花粉症で目が開かないと言ってました。僕自身は花粉症治ってしまったので、車の運転をする時やマネジャーさんの車に乗っている時も窓を開けがちで。昨日とか夜なのに窓を開けてもそんな寒くないなって思ったので、全開にして車に乗れるのを楽しみにしています」と声を弾ませた。