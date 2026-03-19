とってもチャーミングなパピーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で47万6000回再生を突破し、「どっちがぬいぐるみ？ｗ」「可愛くてたまらない」「電池式で動いてるみたい(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ぬいぐるみをくわえる赤ちゃん犬→眠気に襲われた結果…悶絶級に可愛い『電池切れの瞬間』】

ぬいぐるみで遊ぶ子犬

TikTokアカウント「chance_pome」の投稿主さんは、『チャンス』くんというポメラニアンのかわいい姿を紹介しています。チャンスくんは、2025年9月生まれの男の子。同年11月に、投稿主さんの正式な家族となりました。今回投稿したのは、チャンスくんが遊んでいる最中の一幕です。

お気に入りのぬいぐるみをカミカミして遊んでいたチャンスくん。前足でクッションをフミフミし始めたと思ったら、次の瞬間…。

みるみるうちに目が閉じていき、ぬいぐるみを咥えたまま眠ってしまったのです。頭が横に傾いたものの、大好きなぬいぐるみは絶対離さなかったとか。あまりの可愛さに、どちらがぬいぐるみか分からなくなるほど…！

眠気と戦う姿が可愛い♡

限界まで頭を傾けたチャンスくんですが、突然目を開けて元の体勢に。どうやら、遊びたい気持ちと眠たい気持ちが複雑に絡まっているようです。チャンスくんは、なんとか眠るまいと耐えようとしていたとのこと。

しかし、必死の抵抗も空しく、うつらうつら…。再び頭を傾けて眠ってしまったといいます。と、思ったら、再びムクリと起床。目をパチクリさせていたそうです。

しばらく眠気と戦っていたチャンスくんですが、結局睡魔には勝てなかった模様。ぬいぐるみを咥えたまま、夢の世界へ行ってしまったのでした♡

この投稿には、「癒されました」「一生見てられる」「うちの子もします(笑)」など、多くのコメントが寄せられています。パピーならではの可愛さに、思わずメロメロになってしまいますね！

初めてのドッグラン

別の日、初めてドッグランに遊びに行ったチャンスくん。投稿主さんの心配も他所に、友達犬と無邪気に遊んでいたといいます。ほっと胸をなでおろした投稿主さんでしたが…。

楽しくなりすぎたチャンスくんは、勢いあまって池にポッチャン！！水深が浅く溺れはしなかったものの、全身ずぶぬれになってしまったそうです。初めてのドッグランが、とっても楽しかった証拠ですね！

TikTokアカウント「chance_pome」には、他にもチャンスくんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「chance_pome」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。