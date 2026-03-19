トッテナムはCLに敗れて良かったのか「当面の間欧州での最後の試合に」「これで残留に全力を注げる」
トッテナムはUEFAチャンピオンズリーグ・ラウンド16でアトレティコ・マドリードと対戦。2ndレグで3-2と勝利するも、合計スコア5-7で大会から姿を消した。
イゴール・トゥドール体制初の勝利を挙げるも、合計スコアで及ばず敗れたトッテナム。しかし、これで良かったのかもしれない。英『THE Sun』は「もしこれが当面の間、ヨーロッパでの最後の試合となるのなら、悪くない終わり方だったと言える」「少なくともスパーズが本当に重要なこと、つまりプレミアリーグでの残留に全力を注げることを意味する」と報じた。
トッテナムがいま目を向けなければならないのは、残りのシーズンでプレミアリーグ残留を決めることだ。次節は残留に向けてライバルとなるノッティンガム・フォレストとの直接対決が待っており、ここで敗れるわけにはいかない。大一番に向け、この結果は自信となったはずだ。
試合前、DFミッキー・ファン・デ・フェンは「失うものは何もない」とメッセージを発していた。スタジアムはこれまで見られなかった歓声と熱狂に溢れており、ホームチームを後押ししていた。
来季のCL出場権を得ることは現実的にもうできなくなったトッテナムだが、これで残留という1つの目標に集中することができる。来季の立て直しの基盤を作るためにも、CLに敗退したことをむしろポジティブに捉えるべきかもしれない。