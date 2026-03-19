AFC女子アジアカップ準決勝、日本代表は韓国代表と対戦し、4-1で勝利した。



15分に植木理子のゴールで先制すると、25分に浜野まいかのゴールで追加点。75分には熊谷紗希にもゴールが生まれる。78分に1点を返されたが、81分に千葉玲海菜がダメ押しのゴールを決めて、日本が大勝を飾った。



実力差はくっきりと表れた。韓国『SPOTV News』は、「アジアカップ4強で、世界最強の日本に完敗」「世界の壁を越えられず崩れた。日本に跪いた」とマッチレポートで悔しさを滲ませた。





韓国最大級のオンラインコミュニティである『FM korea』も大荒れとなった。「日本はサッカーしてるのに、こっちはただ走ってるだけ」「パスレベルの差が大きすぎる」「日本はW杯優勝チームだ。比較にならない」「協会は何をやってるんだ」『Daum』のニュースでは、日本が5つの決定的なシュートを放つあいだ、韓国は1つも記録できなかったと指摘。序盤に自ら崩れたと報じている。『Star News Korea』は、通算戦績4勝12分20敗と、「格差がさらに広がった」と嘆いた。