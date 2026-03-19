県職員の新年度の人事異動がきょう内示されました。去年に引き続き、女性管理職の割合が過去最高となっています。県職員知事部局では、1535人が異動となりました。

【写真を見る】【顔写真あり】県職員の新年度人事が内示 主な部長人事は 女性管理職の割合が過去最高に（山形県）



主な人事は、みらい企画創造部長に沖本佳祐環境エネルギー部長。環境エネルギー部長兼洋上風力推進監・再エネ政策担当に相田健一みらい企画創造部重要プロジェクト等推進監。



健康福祉部長に城戸口一子こども医療療育センター副所長。産業労働部長兼洋上風力推進監・産業振興担当に遠藤和之産業労働部次長などが起用されました。





また、今回の人事異動では課長級以上の女性管理職が106人となり、全管理職に占める割合は25．4%と、去年より0．2ポイントを上回り過去最高となっています。





吉村知事「性別に関わらず、しっかりと一人一人が能力を発揮していただきたいという思いがありましたので、両性の視点が反映されるようになってきたと思っています」



この人事異動は来月1日付けで発令されます。