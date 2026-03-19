OP戦初登板も「実戦の勘の鈍り…微塵も感じさせなかった」地元記者も唸った大谷翔平の投球…指揮官「才能が傑出している」

大谷のOP戦初登板に地元記者も指揮官も絶賛した(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間3月18日、ジャイアンツとのオープン戦に先発登板し、4回1/3で61球1安打無失点4奪三振、直球の最速は99.9マイル（約160.7キロ）をマークした。

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ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を終え、今春オープン戦初登板。開幕へ向けて順調な調整ぶりであることを示した。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、地元放送局『SportsNet LA』によるデーブ・ロバーツ監督のインタビューを紹介。ロバーツ監督は先発した大谷について「良かったと思うよ。開幕が近づいていることを彼自身もわかっているから、かなりの集中力を持って臨んでいたね。本人が望んでいたほどボールのキレはなかったかもしれないが、それでもあのような投球ができるのは、彼の才能がいかに傑出しているかを物語っている」とコメントしたという。