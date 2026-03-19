OP戦初登板も「実戦の勘の鈍り…微塵も感じさせなかった」地元記者も唸った大谷翔平の投球…指揮官「才能が傑出している」
大谷のOP戦初登板に地元記者も指揮官も絶賛した(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間3月18日、ジャイアンツとのオープン戦に先発登板し、4回1/3で61球1安打無失点4奪三振、直球の最速は99.9マイル（約160.7キロ）をマークした。
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ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を終え、今春オープン戦初登板。開幕へ向けて順調な調整ぶりであることを示した。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、地元放送局『SportsNet LA』によるデーブ・ロバーツ監督のインタビューを紹介。ロバーツ監督は先発した大谷について「良かったと思うよ。開幕が近づいていることを彼自身もわかっているから、かなりの集中力を持って臨んでいたね。本人が望んでいたほどボールのキレはなかったかもしれないが、それでもあのような投球ができるのは、彼の才能がいかに傑出しているかを物語っている」とコメントしたという。
地元記者も大谷の圧巻の投球を絶賛している。同メディアのノア・カムラス記者も自身のXで「2026年、この二刀流スターが見せた、圧巻の投手デビューとなった」と称えた。
また、地元紙『Orange County Register』のビル・プランケット記者は自身のXで「ショウヘイ・オオタニは、この春、投手としての通常の調整プロセスを十分に踏めておらず、開幕までに投手としての準備を整える時間はそれほど残されていない」と記したが、「しかし、今日のマウンドでの彼は、ブランクによる実戦の勘の鈍りも、準備不足による焦りも、微塵も感じさせなかった」と、驚きの投稿をしている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]