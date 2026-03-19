阿部巨人注目の外野手争い OP戦残り3試合、“一発回答”が続く中、開幕スタメンをつかむのは？「急成長の育成選手」「パンチ力あふれるドラ4大卒ルーキー」
阿部監督がいかに必勝オーダーを組んでいくかも注目となる(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext
巨人は3月18日に行われたヤクルトとのオープン戦（東京ドーム）に8−0と勝利。
先発の田中将大は5回1安打無失点。これでオープン戦は3試合で10イニング無得点と安定したピッチングが光るとあって、開幕ローテ入りも見えてきた。
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また野手も来る27日の開幕に向け、開幕1軍ロースター、スタメンをつかむべく猛アピールを繰り広げた。
「1番・右翼」で先発出場、1軍合流後2発を放っている育成の平山功太はこの日、5打数無安打。「2番・中堅」で先発した松本剛も3打数無安打となった。
一方、途中出場組が躍動した姿を示した。
6回にトレイ・キャベッジの代走で途中出場となった佐々木俊輔は7回一死二塁の第1打席、拓也の高め直球を迷いなく振りぬき、オープン戦1号。オープン戦打率は4割と状態の良さをキープしている。
ルーキーも負けてはいない。中央大出身、ドラフト4位ルーキーの皆川岳飛も6回無死一、二塁、甲斐拓也の代打で出場すると、田口麗斗の外角球を左中間へ運び、適時二塁打とした。
途中出場組の選手が“一発回答”を示す中で、チームの外野手争いも激化している。
FA加入の松本、NPB2シーズン目となるキャベッジ、お助け侍でも存在感を発揮、今季から外野手登録となった中山礼都、ドラ4の皆川、育成の平山、プロ3年目シーズンとなる佐々木、ベテランの丸佳浩、さらに14日に行われたファーム開幕戦で満塁弾を放った若林楽人など、豊富な顔ぶれとなっている。
開幕は昨年覇者の阪神と戦う。伝統の一戦からスタートする開幕オーダーをいかに組んでいくか。残り3試合の各選手のアピールも最後まで見逃せなくなりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]